В Черном море с начала войны обезврежено более 160 мин, - Минобороны Румынии

В Черном море с момента полномасштабной войны России против Украины обезврежено уже 161 морскую мину. Большую часть из них нейтрализовала Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Министерства обороны Румынии.

Также в румынском Минобороны отчитались, сколько мин обезвредили другие страны:

"Военно-морские силы Румынии уничтожили девять дрейфующих морских мин из 161 нейтрализованной в Черном море в пределах исключительных экономических зон стран", - говорится в публикации.

Перемирие в Черном море

Напомним, несколько дней назад Bloomberg написало, что Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между Украиной и Россией о перемирии в Черном море для защиты судов с зерном. Главная цель - защита мировых поставок центра и стабилизация цен на продовольствие.

Также президент Владимир Зеленский сообщил недавно, что Украина предложила зеркальное прекращения огня в Черном море. Партнеры приняли эту инициативу положительно, но итог зависит от их переговоров с Россией.