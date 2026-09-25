Країни Близького Сходу контактують з РФ щодо перемир'я в Чорному морі, - Зеленський

Україна запропонувала дзеркальне припинення вогню в Чорному морі. Партнери сприйняли ініціативу позитивно, однак остаточне рішення залежить від їхніх перемовин із РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам.

Глава держави розповів про окремі розмови з керівництвом Єгипту, Індії, Туреччини та представниками країн Близького Сходу. Паралельно відповідні консультації зі своїми колегами проводило Міністерство закордонних справ України.

"Це запити цих країн до нас і наш також - розблокувати Чорне море. Були пропозиції від країн, ми сказали - давайте дзеркальне припинення вогню в Чорному морі, щоб товари, передусім АПК, могли безпроблемно доставлятися у відповідні країни", - зазначив президент.

Зеленський додав, що країни позитивно відреагували на ініціативу, а деякі з них передали власні бачення того, яким має бути формат.

"Ми чекаємо відповіді від цих країн, які повинні були контактувати після нас або паралельно контактувати з російською стороною. Поки що відповіді ми не отримали", - підкреслив глава держави.