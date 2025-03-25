У Чорному морі фіксують російський носій "Калібрів": у ВМС назвали можливий залп

Так, військові поінформували, що станом на 06:00 вівторка, 25 березня, в акваторії Чорного моря спостерігається 1 корабель ворога, який є носієм крилатих ракет морського базування "Калібр", загальним залпом до 4 ракет;

Між тим в Азовському морі російські кораблі відсутні.

А в Середземному морі були зафіксовані 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 26 ракет.

В українських ВМС також розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 5 суден, з них 3 судна продовжили рух з протоки Босфор.

Крім того, зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.