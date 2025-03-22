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РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп

Субота 22 березня 2025 06:26
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РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп Фото: у Чорному морі 22 березня фіксують кораблі РФ з "Калібрами" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі сьогодні вранці, 22 березня, були помічені російські ракетоносії з "Калібрами" на борту. Такі кораблі країна-агресор вивела на бойове чергування після тривалої паузи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил ЗСУ.

Як поінформували у військовому відомстві, станом на шосту ранку в акваторії Чорного моря спостерігаються 2 кораблі РФ, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

У разі загального залпу такі ворожі судна можуть запустити до 8 ракет.

У ВМС зазначили, що в Азовському морі, між тим, кораблі противника не фіксуються.

При цьому в Середземному морі знаходяться 4 російські кораблі, з яких 3 є носіями "Калібрів", загальним залпом до 26 ракет.

РФ вивела у Чорне море носії &quot;Калібрів&quot;: який можливий залп

Також в українських ВМС розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 3 судна, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - констатують у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, раніше речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що "Калібри" росіян вже не є такою результативною зброєю проти України, як раніше. Її ефективність істотно знизилася.

Також ми писали про те, що перед тим ВМС ЗСУ зафіксували у Чорному морі російський носій "Калібрів" 12 березня.

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