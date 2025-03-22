РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який можливий залп

У Чорному морі сьогодні вранці, 22 березня, були помічені російські ракетоносії з "Калібрами" на борту. Такі кораблі країна-агресор вивела на бойове чергування після тривалої паузи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Військово-морських сил ЗСУ.

Як поінформували у військовому відомстві, станом на шосту ранку в акваторії Чорного моря спостерігаються 2 кораблі РФ, які є носіями крилатих ракет "Калібр".

У разі загального залпу такі ворожі судна можуть запустити до 8 ракет.

У ВМС зазначили, що в Азовському морі, між тим, кораблі противника не фіксуються.

При цьому в Середземному морі знаходяться 4 російські кораблі, з яких 3 є носіями "Калібрів", загальним залпом до 26 ракет.

Також в українських ВМС розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 3 судна, з них 1 судно продовжило рух з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - констатують у ВМС ЗСУ.