В Черном море фиксируют российский носитель "Калибров": в ВМС назвали возможный залп

РФ уменьшила количество кораблей, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", в акватории Черного моря. Сегодня утром было замечено только одно такое судно, хотя сутками ранее их было три.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил ВСУ.
Так, военные проинформировали, что по состоянию на 06:00 вторника, 25 марта, в акватории Черного моря наблюдается 1 корабль врага, который является носителем крылатых ракет морского базирования "Калибр", общим залпом до 4 ракет;
Между тем в Азовском море российские корабли отсутствуют.
А в Средиземном море были зафиксированы 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями "Калибров" общим залпом до 26 ракет.
В украинских ВМС также рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом совершили:
Кроме того, отмечается, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, после длительной паузы РФ снова начала выводить с 22 марта на боевое дежурство корабли-ракетоносители. Так, 23 и 24 марта в данной акватории фиксировали три носителя крылатых ракет типа "Калибр".
Ранее представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что "Калибры" россиян уже не является таким результативным оружием против Украины, как раньше. Он объяснил, что эффективность таких ракет существенно снизилась.
Также мы писали о том, что перед тем ВМС ВСУ зафиксировали в Черном море российский носитель "Калибров" 12 марта.
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