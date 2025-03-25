В Черном море фиксируют российский носитель "Калибров": в ВМС назвали возможный залп

Так, военные проинформировали, что по состоянию на 06:00 вторника, 25 марта, в акватории Черного моря наблюдается 1 корабль врага, который является носителем крылатых ракет морского базирования "Калибр", общим залпом до 4 ракет;

Между тем в Азовском море российские корабли отсутствуют.

А в Средиземном море были зафиксированы 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями "Калибров" общим залпом до 26 ракет.

В украинских ВМС также рассказали, что за сутки в интересах России проход Керченским проливом совершили:

в Черное море - 7 судов, из них 4 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 5 судов, из них 3 судна продолжили движение из пролива Босфор.

Кроме того, отмечается, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.