Росія збільшила кількість носіїв "Калібрів" в Чорному морі: який залп
Російські окупанти збільшили кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі. Для України існує загроза обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.
Станом на 06:00, 23 березня, в Чорному морі зафіксувано 3 ворожі кораблі. Всі вони є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 12 одиниць.
Водночас в Азовському морі, як у попередні дні, суден немає. Однак 4 кораблі помітили в Середземному морі, з яких 3 є носіями" із загальним залпом до 26 "Калібрів".
Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили.
- до Чорного моря – 1 судно, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор.
"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.
Нагадаємо, що українські військові почали знову фіксували ворожі кораблі у Чорному морі лише зі вчорашнього ранку. Перед цим близько тижня носіїв "Калібрів" або звичайних суден РФ не було.
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