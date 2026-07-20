У Чорному морі біля Одеси помітили дрейфуючу міну, яка загрожувала життю людей

Як зазначили у ВМС, міну виявили під час моніторингу акваторії Чорного моря. Після її виявлення до місця оперативно прибула група розмінування.

Боєприпас знищили контрольованим підривом із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Завдяки цьому вдалося усунути потенційну загрозу для цивільного судноплавства та людей на узбережжі.

У пресслужбі морських сил нагадали, що мінна небезпека в акваторії Чорного моря залишається високою через повномасштабну війну Росії проти України.

Шторми та морські течії можуть зривати якірні міни з місць встановлення, через що вони дрейфують на значні відстані та становлять небезпеку як для суден, так і для відпочивальників.

Військові закликали громадян не наближатися до підозрілих предметів у морі або на узбережжі та у разі їх виявлення негайно повідомляти відповідні служби. Самостійно торкатися чи намагатися перемістити такі об'єкти категорично заборонено.