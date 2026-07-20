В Черном море возле Одессы заметили дрейфующую мину, которая угрожала жизни людей

В Черном море у побережья Одессы обнаружили дрейфующую корабельную мину. Опасный боеприпас был оперативно уничтожен военными моряками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Украины в Facebook.
Как отметили в ВМС, мину обнаружили во время мониторинга акватории Черного моря. После обнаружения к месту оперативно прибыла группа разминирования.
Боеприпас был уничтожен контролируемым подрывом с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Благодаря этому удалось устранить потенциальную угрозу гражданскому судоходству и людям на побережье.
В пресс-службе морских сил напомнили, что минная опасность в акватории Черного моря остается высокой из-за полномасштабной войны России против Украины.
Штормы и морские течения могут срывать якорные мины с мест установки, из-за чего они дрейфуют на значительные расстояния и представляют опасность как для судов, так и для отдыхающих.
Военные призвали граждан не приближаться к подозрительным предметам в море или на побережье и в случае их обнаружения немедленно уведомлять соответствующие службы. Самостоятельно затрагивать или пытаться переместить такие объекты категорически запрещено.
Напомним, это уже не первый случай, когда в Одесской области находят дрейфующие мины, что угрожает жизни людей. РБК-Украина уже писала о таких инцидентах и раньше.
Были также случаи, когда на пляжах Одесщины взрывались и гибли люди – в результате столкновения с взрывоопасными предметами в море.