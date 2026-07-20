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У Чорному морі біля Одеси помітили дрейфуючу міну, яка загрожувала життю людей

05:48 20.07.2026 Пн
2 хв
ВМС закликає бути обережними при виявленні підозрілих предметів на пляжі чи в морі
aimg Юлія Маловічко
У Чорному морі біля Одеси помітили дрейфуючу міну, яка загрожувала життю людей Фото: знайдену міну знешкодили (скріншот)
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У Чорному морі поблизу узбережжя Одеси виявили дрейфуючу корабельну міну. Небезпечний боєприпас оперативно знищили військові моряки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВІйськово-морські сили України в Facebook.

Як зазначили у ВМС, міну виявили під час моніторингу акваторії Чорного моря. Після її виявлення до місця оперативно прибула група розмінування.

Боєприпас знищили контрольованим підривом із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки. Завдяки цьому вдалося усунути потенційну загрозу для цивільного судноплавства та людей на узбережжі.

У пресслужбі морських сил нагадали, що мінна небезпека в акваторії Чорного моря залишається високою через повномасштабну війну Росії проти України.

Шторми та морські течії можуть зривати якірні міни з місць встановлення, через що вони дрейфують на значні відстані та становлять небезпеку як для суден, так і для відпочивальників.

Військові закликали громадян не наближатися до підозрілих предметів у морі або на узбережжі та у разі їх виявлення негайно повідомляти відповідні служби. Самостійно торкатися чи намагатися перемістити такі об'єкти категорично заборонено.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли на Одещині знаходять дрейфуючі міни, що загрожує життю людей. РБК-Україна вже писало про такі випадки і раніше.

Були також випадки, коли на пляжах Одещини підривались і гинули люди - в результаті зіткненя з вибухонебезпечними предметами в морі.

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