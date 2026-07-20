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Главная » Жизнь » Общество

В Черном море возле Одессы заметили дрейфующую мину, которая угрожала жизни людей

05:48 20.07.2026 Пн
2 мин
ВМС призывает осторожничать при обнаружении подозрительных предметов на пляже или в море
aimg Юлия Маловичко
В Черном море возле Одессы заметили дрейфующую мину, которая угрожала жизни людей Фото: найденную мину обезвредили (скриншот)
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В Черном море у побережья Одессы обнаружили дрейфующую корабельную мину. Опасный боеприпас был оперативно уничтожен военными моряками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Украины в Facebook.

Как отметили в ВМС, мину обнаружили во время мониторинга акватории Черного моря. После обнаружения к месту оперативно прибыла группа разминирования.

Боеприпас был уничтожен контролируемым подрывом с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Благодаря этому удалось устранить потенциальную угрозу гражданскому судоходству и людям на побережье.

В пресс-службе морских сил напомнили, что минная опасность в акватории Черного моря остается высокой из-за полномасштабной войны России против Украины.

Штормы и морские течения могут срывать якорные мины с мест установки, из-за чего они дрейфуют на значительные расстояния и представляют опасность как для судов, так и для отдыхающих.

Военные призвали граждан не приближаться к подозрительным предметам в море или на побережье и в случае их обнаружения немедленно уведомлять соответствующие службы. Самостоятельно затрагивать или пытаться переместить такие объекты категорически запрещено.

Напомним, это уже не первый случай, когда в Одесской области находят дрейфующие мины, что угрожает жизни людей. РБК-Украина уже писала о таких инцидентах и раньше.

Были также случаи, когда на пляжах Одесщины взрывались и гибли люди – в результате столкновения с взрывоопасными предметами в море.

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