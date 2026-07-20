В Черном море возле Одессы заметили дрейфующую мину, которая угрожала жизни людей

В Черном море у побережья Одессы обнаружили дрейфующую корабельную мину. Опасный боеприпас был оперативно уничтожен военными моряками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Украины в Facebook.

Как отметили в ВМС, мину обнаружили во время мониторинга акватории Черного моря. После обнаружения к месту оперативно прибыла группа разминирования.

Боеприпас был уничтожен контролируемым подрывом с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Благодаря этому удалось устранить потенциальную угрозу гражданскому судоходству и людям на побережье.

В пресс-службе морских сил напомнили, что минная опасность в акватории Черного моря остается высокой из-за полномасштабной войны России против Украины.

Штормы и морские течения могут срывать якорные мины с мест установки, из-за чего они дрейфуют на значительные расстояния и представляют опасность как для судов, так и для отдыхающих.

Военные призвали граждан не приближаться к подозрительным предметам в море или на побережье и в случае их обнаружения немедленно уведомлять соответствующие службы. Самостоятельно затрагивать или пытаться переместить такие объекты категорически запрещено.