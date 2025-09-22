ua en ru
У Чорному морі біля Одещини знищили дрейфуючу морську міну

Понеділок 22 вересня 2025 20:14
У Чорному морі біля Одещини знищили дрейфуючу морську міну Ілюстративне фото: ВМС усунули загрозу для відпочивальників та суден (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Україна

Поблизу узбережжя Одещини було підірвано протикорабельну морську міну, яка дрейфувала у відкритому морі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис пресслужби Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Telegram.

Один з підрозділів Військово-Морських Сил ЗСУ підірвав чергову протикорабельну морську міну. Завдяки професійним діям українських військових було своєчасно знешкоджено небезпечну загрозу для судноплавства та мирних жителів.

Як діяти при виявленні морських мін

У ВМС ЗСУ розповіли, що робити при виявлення морських мін:

  • Не наближайтеся до підозрілих об'єктів, які схожі на міни чи будь-які боєприпаси.
  • Одразу повідомляйте про небезпечну знахідку представників ЗСУ, ДСНС або поліції.
  • Тримайтеся подалі від необстежених ділянок узбережжя, особливо після шторму.
  • Не намагайтеся самотужки транспортувати або знешкоджувати підозрілі предмети.

Нагадаємо, у кінці серпня у Чорному морі поблизу узбережжя Одеси на невстановленому вибуховому пристрої підірвалося цивільне судно. Ніхто з членів екіпажу не травмувався.

Зокрема, це був вантажний NS PRIDE під прапором Белізу. Одеські ЗМІ також повідомляли, що під судном здетонувала частина збитого напередодні "Шахеда", яка не розірвалася.

Крім того, 10 серпня на пляжах в Одеській області сталися два вибухи, внаслідок чого загинули троє відпочивальників. Встановлено, що під час купання в морі в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули жінка та двоє чоловіків.

Трагедія сталася в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району. В Одеській ОВА повідомили, що всі загиблі підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.

Одеса ВМС України
