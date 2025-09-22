ua en ru
В Черном море возле Одесской области уничтожили дрейфующую морскую мину

Понедельник 22 сентября 2025 20:14
В Черном море возле Одесской области уничтожили дрейфующую морскую мину Иллюстративное фото: ВМС устранили угрозу для отдыхающих и судов (t.me/dsns_telegram)
Автор: РБК-Украина

Вблизи побережья Одесской области была взорвана противокорабельная морская мина, которая дрейфовала в открытом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Одно из подразделений Военно-Морских Сил ВСУ взорвало очередную противокорабельную морскую мину. Благодаря профессиональным действиям украинских военных была своевременно обезврежена опасная угроза для судоходства и мирных жителей.

Как действовать при обнаружении морских мин

В ВМС ВСУ рассказали, что делать при обнаружении морских мин:

  • Не приближайтесь к подозрительным объектам, которые похожи на мины или любые боеприпасы.
  • Сразу сообщайте об опасной находке представителям ВСУ, ГСЧС или полиции.
  • Держитесь подальше от необследованных участков побережья, особенно после шторма.
  • Не пытайтесь самостоятельно транспортировать или обезвреживать подозрительные предметы.

Напомним, в конце августа в Черном море вблизи побережья Одессы на неустановленном взрывном устройстве подорвалось гражданское судно. Никто из членов экипажа не травмировался.

В частности, это был грузовой NS PRIDE под флагом Белиза. Одесские СМИ также сообщали, что под судном сдетонировала часть сбитого накануне "Шахеда", которая не разорвалась.

Кроме того, 10 августа на пляжах в Одесской области произошли два взрыва, в результате чего погибли трое отдыхающих. Установлено, что во время купания в море в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли женщина и двое мужчин.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской громады Белгород-Днестровского района. В Одесской ОГА сообщили, что все погибшие подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.

Одесса ВМС Украины
