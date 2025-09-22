В Черном море возле Одесской области уничтожили дрейфующую морскую мину

Вблизи побережья Одесской области была взорвана противокорабельная морская мина, которая дрейфовала в открытом море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram .

В ВМС ВСУ рассказали, что делать при обнаружении морских мин:

Одно из подразделений Военно-Морских Сил ВСУ взорвало очередную противокорабельную морскую мину. Благодаря профессиональным действиям украинских военных была своевременно обезврежена опасная угроза для судоходства и мирных жителей.

Напомним, в конце августа в Черном море вблизи побережья Одессы на неустановленном взрывном устройстве подорвалось гражданское судно. Никто из членов экипажа не травмировался.

В частности, это был грузовой NS PRIDE под флагом Белиза. Одесские СМИ также сообщали, что под судном сдетонировала часть сбитого накануне "Шахеда", которая не разорвалась.

Кроме того, 10 августа на пляжах в Одесской области произошли два взрыва, в результате чего погибли трое отдыхающих. Установлено, что во время купания в море в результате двух взрывов неизвестных предметов погибли женщина и двое мужчин.

Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Каролино-Бугазской громады Белгород-Днестровского района. В Одесской ОГА сообщили, что все погибшие подорвались на взрывоопасных предметах во время купания в запрещенных для отдыха зонах.