В Чорноморську сталась серйозна аварія, частина міста без води: коли відновлять
Значна частина Чорноморська Одеської області наразі залишилась без водопостачання через серйозну аварію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чорноморська Василя Гуляєва.
"У нашому місті сталася серйозна аварійна ситуація. Дуже багато мешканців без холодної води", - відзначив Гуляєв.
Наразі холодна вода відсутня на:
- вул.Парусна;
- пр-т Миру;
- вул.Олександрійська;
- вул.В.Шума;
- вул. 1 Травня;
- вул.Виноградна;
- вул.Середня;
- вул. Одеська;
- вул. Яблунева;
- вул. Ялинкова;
- вул. Горіхова;
- вул. Зелена;
- вул. Шевченко;
- вул. Лугова.
Також водопостачання відсутнє в міській лікарні.
"Ремонтні роботи продовжуються! У період двох годин водопостачання буде відновлено", - додав міський голова.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у вересні через заміну аварійної ділянки магістрального водоводу частина Одеси залишилась без водопостачання більше ніж на добу.
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