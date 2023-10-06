В Чорноморську сталась серйозна аварія, частина міста без води: коли відновлять

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Чорноморська Василя Гуляєва .

"Ремонтні роботи продовжуються! У період двох годин водопостачання буде відновлено ", - додав міський голова.

"У нашому місті сталася серйозна аварійна ситуація. Дуже багато мешканців без холодної води", - відзначив Гуляєв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у вересні через заміну аварійної ділянки магістрального водоводу частина Одеси залишилась без водопостачання більше ніж на добу.

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