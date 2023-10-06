В Черноморске произошла серьезная авария, часть города без воды: когда восстановят

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Черноморска Василия Гуляева .

"Ремонтные работы продолжаются! В период двух часов водоснабжение будет восстановлено ", - добавил городской голова.

"В нашем городе произошла серьезная аварийная ситуация. Очень много жителей без холодной воды", - отметил Гуляев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в сентябре из-за замены аварийного участка магистрального водовода часть Одессы осталась без водоснабжения больше чем в сутки.

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