Чорноморський флот РФ боїться покидати акваторію Криму через українські дрони, - Гуменюк

Офіцер зазначила, що стан ворожого флоту у Криму погіршується день у день.

Так, кораблі росіян дедалі рідше залишають територіальні води тимчасово окупованого півострова, оскільки побоюються українських ударів із застосування надводних дронів.

За словами представниці Сил оборони півдня України, російський Чорноморський флот уже не заходить далі за мис Тарханкут.

Водночас Гуменюк вказала на спробу противника компенсувати небоєздатність своїх кораблів авіацією. Так, окупанти практично щодня здійснюють атаки на острів Зміїний, що для інтервентів уже "стало традицією".

"Вони до трьох авіабомб направляють у напрямку острова Зміїний для того, щоб продемонструвати, що вони нібито панують над цивільним судноплавством і намагаються диктувати свої умови", - сказала офіцер.

Гуменюк наголосила при цьому, що лінію фронту "у морському сенсі" вже тривалий час відкинуто до 200 кілометрів від вільного узбережжя України.

Стан ЧФ РФ та удари по Криму

Зазначимо, що останнім часом у тимчасово окупованому Криму почастішали вибухи, і нерідко під ударом опиняються військові бази загарбників, їхня протиповітряна оборона, а також - флот.

Так, наприклад, нещодавно Сили оборони України атакували десантний корабель і підводний човен інтервентів у Севастопольській бухті, а також ударили по штабу ЧФ РФ у самому місті.

За інформацією Сил спеціальних операцій, тоді в результаті атаки по штабу Чорноморського флоту росіян загинули 34 офіцери, і ще 105 осіб отримали поранення, при цьому дані все ще уточнюються.

Раніше молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі висловив думку, що українським військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту в Чорному морі.

Додамо, що нещодавно представники руху "АТЕШ" розповіли, що російські загарбники через страх перед морськими дронами перекидають бойові катери сухопутними шляхами.