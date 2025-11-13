UA

Чорногорія заявила про новий етап допомоги Україні у співпраці з НАТО

Ілюстративне фото: військові НАТО (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Чорногорія розпочинає новий етап допомоги Україні в рамках міжнародної місії НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Radio Slobodna Evropa.

Після дев’яти місяців "нерішучості" 12 листопада парламент Чорногорії схвалив участь її армії у місії НАТО з надання допомоги та підготовки українських військових (NSATU).

За документ проголосували 44 депутати, п’ять були проти, а двоє утримались.

Зазначимо, що дане рішення було запропоноване Радою з оборони та безпеки ще 7 лютого цього року. Водночас частина правлячої коаліції, Демократична народна партія (DNP), виступила проти цього рішення, побоюючись загострення відносин із Росією.

"Це може лише ще більше поставити під загрозу наші відносини з Російською Федерацією. Було б розумніше триматися осторонь від чиїхось конфліктів", – якось заявив депутат від ДНП Владислав Бойович.

Тепер же військові Чорногорії у межах NSATU готуватимуть українських військових на території країн-членів НАТО. Міністр оборони Чорногорії Драган Крапович зазначив, що рішення про продовження підтримки України було ухвалене на саміті НАТО у Вашингтоні минулого року. 

Це одна з двох "українських місій", у яких планує брати участь Чорногорія після вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року; іншу організовує Європейський Союз. Участь у місії ЄС також очікувала на ухвалення парламентом дев’ять місяців - від вересня минулого року до червня 2025-го.

Паралельно очікується підписання 10-річного договору про безпеку між Чорногорією та Україною.

Він передбачає:

  • підтримку у разі збройного нападу;
  • інвестиції в оборонну промисловість;
  • обмін розвідданими;
  • відновлення постраждалих від війни територій.

Наразі договір ще має підтвердити парламент країни.

Раніше проти резолюції щодо засудження російського вторгнення голосував голова парламенту Андрія Мандич, лідер проросійського Демократичного фронту.

Чорногорія в НАТО

Чорногорія офіційно приєдналася до Північноатлантичного альянсу 5 червня 2017 року, ставши 29-м членом НАТО.

Рішення про вступ ухвалили за часів уряду Демократичної партії соціалістів під керівництвом Міло Джукановича, мотивуючи його потребою посилити національну безпеку та гарантувати захист від зовнішніх загроз.

Міністр Крапович в одній з останніх розмов з журналістами зізнався, що на момент вступу країни в Альянс не був його прихильником, але сьогодні вважає це правильним кроком.

