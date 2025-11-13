RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Черногория заявила о новом этапе помощи Украине в сотрудничестве с НАТО

Иллюстративное фото: военные НАТО (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Черногория начинает новый этап помощи Украине в рамках международной миссии НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Radio Slobodna Evropa .

После девяти месяцев "нерешительности" 12 ноября парламент Черногории одобрил участие ее армии в миссии НАТО по оказанию помощи и подготовке украинских военных (NSATU).

За документ проголосовали 44 депутата, пять были против, а двое воздержались.

Отметим, что данное решение было предложено Советом по обороне и безопасности еще 7 февраля этого года. В то же время часть правящей коалиции, Демократическая народная партия (DNP), выступила против этого решения, опасаясь обострения отношений с Россией.

"Это может лишь еще больше поставить под угрозу наши отношения с Российской Федерацией. Было бы разумнее держаться в стороне от чьих-то конфликтов", - как-то заявил депутат от ДНП Владислав Бойович.

Теперь же военные Черногории в рамках NSATU будут готовить украинских военных на территории стран-членов НАТО. Министр обороны Черногории Драган Крапович отметил, что решение о продолжении поддержки Украины было принято на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году.

Это одна из двух "украинских миссий", в которых планирует участвовать Черногория после вторжения России в Украину в феврале 2022 года; другую организует Европейский Союз. Участие в миссии ЕС также ожидало принятия парламентом девять месяцев - с сентября прошлого года до июня 2025-го.

Параллельно ожидается подписание 10-летнего договора о безопасности между Черногорией и Украиной.

Он предусматривает:

  • поддержку в случае вооруженного нападения;
  • инвестиции в оборонную промышленность;
  • обмен разведданными;
  • восстановление пострадавших от войны территорий.

Сейчас договор еще должен подтвердить парламент страны.

Ранее против резолюции по осуждению российского вторжения голосовал председатель парламента Андрия Мандич, лидер пророссийского Демократического фронта.

 

Черногория в НАТО

Черногория официально присоединилась к Североатлантическому альянсу 5 июня 2017 года, став 29-м членом НАТО.

Решение о вступлении приняли во времена правительства Демократической партии социалистов под руководством Мило Джукановича, мотивируя его необходимостью усилить национальную безопасность и гарантировать защиту от внешних угроз.

Министр Крапович в одной из последних бесед с журналистами признался, что на момент вступления страны в Альянс не был его сторонником, но сегодня считает это правильным шагом.

