Україна та Чорногорія почали обговорювати угоду про гарантії безпеки
Україна та Чорногорія розпочали консультації для підписання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Такий документ допоможе посилити співпрацю між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.
Як зазначили в ОП, консультації провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
Він наголосив, що Україна цінує тверду позицію Чорногорії та її підтримку з початку повномасштабного вторгнення росіян.
"Ми поділяємо спільні цінності та розраховуємо на допомогу з боку Чорногорії на шляху України до членства в НАТО. Україна та Чорногорія також прагнуть членства в ЄС і, безумовно, вже роблять внесок у безпеку та процвітання Європи", - зазначив Жовква.
Що передувало
Варто зауважити, що Україна з початку року встигла підписати 25 двосторонніх угод щодо гарантій безпеки з партнерами.
Усі документи відрізняються за змістом, оскільки, наприклад, нещодавно стало відомо про плани України підписати угоду з Ірландією, яка дотримується нейтралітету та не може надавати військової допомоги.
У той же час, угода США передбачає передачу Україні ескадрилій F-16 і не тільки.
До речі, станом на лютий 2023 року Чорногорія надала Україні військову допомогу, вартість якої становить понад 10 млн євро.
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