Чорнобильська АЕС у блекауті через обстріл енергооб'єкта в Славутичі

Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий від початку повномасштабної війни блекаут. Станція отримує електроенергію виключно за рахунок дизельних генераторів.

Ввечері 25 вересня в столиці РФ відбулася зустріч російського диктатора Володимира Путіна з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Гроссі назвав розмову "своєчасною та важливою", однак якихось конкретних рішень щодо Запорізької АЕС оголошено не було.

Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, наголосив, що така ситуація може призвести до найгіршого сценарію.