Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за обстрела энергообъекта в Славутиче

Иллюстративное фото: Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте из-за вражеского обстрела Славутича (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Вследствие российского обстрела энергетического объекта в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минэнерго в Telegram.

Министерство сообщило, что вражеский обстрел энергетической инфраструктуры в Славутиче Киевской области привел к чрезвычайной ситуации на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС".

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", - сообщило Минобороны.

Отмечается, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.

 

Напомним, 23 сентября на Запорожской АЭС произошел десятый с начала полномасштабной войны блэкаут. Станция получает электроэнергию исключительно за счет дизельных генераторов.

Вечером 25 сентября в столице РФ состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Гросси назвал разговор "своевременным и важным", однако каких-то конкретных решений по Запорожской АЭС объявлено не было.

Олег Кориков, председатель Госатомрегулирования, главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины, отметил, что такая ситуация может привести к худшему сценарию.

Запорожская АЭССлавутичВойна в Украине