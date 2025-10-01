Чернобыльская АЭС в блэкауте из-за обстрела энергообъекта в Славутиче

Министерство сообщило, что вражеский обстрел энергетической инфраструктуры в Славутиче Киевской области привел к чрезвычайной ситуации на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС".

"В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался Новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду", - сообщило Минобороны.

Отмечается, что специалисты сейчас работают над восстановлением электроснабжения.