Біля Чорнобиля "прилетіло" в сховище ядерного пального

Нагадаємо, у травні 2026 року в Чорнобильській зоні відчуження сталася масштабна лісова пожежа, яка охопила значні території заповідника. Через суху погоду та сильний вітер вогонь швидко поширювався.

Тоді профільні служби повідомляли, що рівень гамма-випромінювання та концентрація радіонуклідів залишалися в межах допустимих значень як у зоні відчуження, так і на решті території України.