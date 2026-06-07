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Возле Чернобыля "прилетело" в хранилище ядерного топлива

10:25 07.06.2026 Вс
2 мин
Зафиксировали ли изменения радиационного фона?
aimg Мария Науменко
Фото: последствия удара российского БПЛА по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива на Киевщине (t.me/GeneralStaffZSU)

В Чернобыльской зоне ночью 7 июня российский беспилотник попал в здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива. После атаки произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАЭК "Энергоатом".

По данным компании, около 02:10 вражеский БПЛА атаковал площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ). В результате удара частично разрушено здание приемки контейнеров.

В "Энергоатоме" уточнили, что отработанное ядерное топливо в этом здании не хранилось.

После попадания возник пожар площадью около 40 квадратных метров. Его оперативно локализовали и полностью ликвидировали.

Пострадавших среди персонала нет.

В то же время радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы. Сейчас специалисты продолжают мониторинг ситуации и взаимодействуют со всеми ответственными государственными службами.

"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру истинное лицо кремлевского режима, который сознательно создает угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", - отметили в "Энергоатоме".

Детали от Генштаба

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удар был нанесен по объекту вблизи села Буряковка Киевской области, примерно в 15 километрах от Чернобыльской АЭС.

По информации военных, Централизованное хранилище предназначено для долгосрочного и безопасного хранения отработанного ядерного топлива с украинских атомных электростанций.

На месте ликвидированного пожара обнаружили остатки ударного беспилотника типа Shahed.

Сейчас радиационный фон на территории объекта остается в пределах нормы. Специалисты продолжают мониторинг ситуации.

"Российская Федерация продолжает грубо нарушать нормы международного права и создавать беспрецедентные угрозы ядерной и радиационной безопасности в Европе", - отметили в Генштабе.

Напомним, в мае 2026 года в Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар, который охватил значительные территории заповедника. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро распространялся.

Тогда профильные службы сообщали, что уровень гамма-излучения и концентрация радионуклидов оставались в пределах допустимых значений как в зоне отчуждения, так и на остальной территории Украины.

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