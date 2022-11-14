У Чорнобаївці відновлено мобільний зв'язок

У Чорнобаївці Херсонської області відновлено мобільний зв'язок. У селі сьогодні, 14 листопада, запрацювала мобільна вежа оператора lifecell.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Також у центрі міста, що на площі Свободи, функціонує пересувна базова станція "Київстар". У радіусі 2 кілометрів є голосовий зв'язок. Станція працює цілодобово, з 17:00 до 19:00 триває технічна перерва.

Янушевич також раніше повідомив, що у Херсоні відновлено роботу базової станції Vodafone біля Святодухівського Собору у Суворовському районі міста. У радіусі 10 км працює мобільний зв'язок та інтернет.

Згідно з повідомленням голови ОВА, у всьому населеному пункті тепер функціонує голосовий зв'язок.

Раніше ми писали, що в Херсоні з понеділка, 14 листопада, з апрети продаж і виготовлення алкогольних напоїв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у звільненому Херсоні вводиться комендантська година. Він триватиме з 17:00 до 8:00.

Як відомо, до міста вже повернулася українська поліція. Наразі проводяться роботи з розмінування та зачистки від окупантів.

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