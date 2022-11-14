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В Чернобаевке восстановлена мобильная связь

Фото: мобильная связь в Чернобаевке восстановлена (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Чернобаевке Херсонской области восстановлена мобильная связь. В селе сегодня, 14 ноября, заработала мобильная вышка оператора lifecell.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Согласно сообщению главы ОВА, во всем населенном пункте теперь функционирует голосовая связь.

Янушевич также ранее сообщил, что в Херсоне возобновлена работа базовой станции Vodafone возле Святодуховского Собора в Суворовском районе города. В радиусе 10 км работает мобильная связь и интернет.

Также в центре города, на площади Свободы, функционирует передвижная базовая станция "Киевстар". В радиусе 2 километров есть голосовая связь. Станция работает круглосуточно, с 17:00 до 19:00 длится технический перерыв.

Ранее мы писали, что в Херсоне с понедельника, 14 ноября, запретили продажу и изготовление алкогольных напитков.

Напомним, ранее стало известно, что в освобожденном Херсоне вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Как известно, в город уже вернулась украинская полиция. Сейчас проводятся работы по разминированию и зачистке от оккупантов.

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ЧернобаевкаХерсонская областьlife:)