В Чернобаевке восстановлена мобильная связь

В Чернобаевке Херсонской области восстановлена мобильная связь. В селе сегодня, 14 ноября, заработала мобильная вышка оператора lifecell.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.