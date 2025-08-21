Чорний Місяць у серпні: містика чи просто видовищне астрономічне явище?

Астрономи й любителі містики знову заговорили про "чорний місяць" - рідкісне явище, коли протягом одного календарного місяця настає другий молодик, і він зовсім незвично виглядає на небі. Дехто вбачає у цьому явищі містичний знак, але вчені запевняють - причин для паніки немає.
Що таке "чорний місяць" та як він виникає, чому його вважають передвісником негараздів, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
У Біблії, зокрема в Євангелії від Марка (13:24), є згадка: "Сонце затьмиться, а місяць не дасть свого світла". Тож не дивно, що деякі вбачають у цьому знак чогось поганого, а дехто навіть й "кінця часів".
Але науковці запевняють, що причин для паніки немає.
"Чорний місяць - це лише другий молодик у межах одного місяця, календарна особливість і нічим не відрізняється від будь-якого іншого молодика", - пояснює Волтер Фрімен, доцент кафедри фізики Сиракузького університету.
NASA зазначає, що під час молодика Місяць опиняється між Землею та Сонцем. Сонячне світло освітлює лише його зворотний бік, а частина, звернена до нас, залишається повністю в тіні - саме тому ми його не бачимо.
Оскільки місячний цикл триває близько 29,5 днів, іноді він дозволяє втиснутися двом молодикам у межах одного календарного місяця. Другий із них і називають "чорним місяцем".
У 2025 році "чорний місяць" настане 22 серпня о 12:00 за східним часом (EST) у Західній півкулі. В інших регіонах світу він буде видимий 23 серпня.
А наступний "чорний місяць" очікується лише 20 серпня 2028 року. Такі явища трапляються приблизно раз на 33 місяці.
В Україні явище досягне піка о 7:00 за київським часом в суботу, 23 серпня. Найкраще спостерігати буде вночі та рано-вранці, подалі від вогнів міста.
Попри свою "зловісну" назву, "чорний місяць" - справжній подарунок для тих, хто любить нічне небо.
Темрява відкриє ідеальні умови для спостережень за сузір'ями Оріона, Тельця й Лева. Венера сяятиме ніжно-жовтим відтінком, а Марс виглядатиме червонуватою точкою поряд із сузір'ям Рака. Для астрофотографів це одна з найкращих ночей у році.
"Відсутність місячного світла створює ідеальні умови для спостереження за зірками й планетами", - наголошує Фрімен.
Міфи та факти
У 2016 році Майкл Грешко, журналіст National Geographic, назвав чорний місяць "злим близнюком блакитного місяця".
Проте він підкреслив, що ані катастроф, ані "кінця світу" це явище не провіщає.
Науковці погоджуються з тим, що "чорний місяць" - лише цікава астрономічна примха. І, можливо, ще одна нагода згадати, наскільки величне наше небо.
Під час написання матеріалу також були використані такі джерела: сайт NASA, National Geographic.