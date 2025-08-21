Чорний Місяць у серпні: містика чи просто видовищне астрономічне явище?

"Чорний місяць" - звичайне явище чи пророцтво?

У Біблії, зокрема в Євангелії від Марка (13:24), є згадка: "Сонце затьмиться, а місяць не дасть свого світла". Тож не дивно, що деякі вбачають у цьому знак чогось поганого, а дехто навіть й "кінця часів".

Але науковці запевняють, що причин для паніки немає.

"Чорний місяць - це лише другий молодик у межах одного місяця, календарна особливість і нічим не відрізняється від будь-якого іншого молодика", - пояснює Волтер Фрімен, доцент кафедри фізики Сиракузького університету.

Що таке "чорний місяць"?

NASA зазначає, що під час молодика Місяць опиняється між Землею та Сонцем. Сонячне світло освітлює лише його зворотний бік, а частина, звернена до нас, залишається повністю в тіні - саме тому ми його не бачимо.

Оскільки місячний цикл триває близько 29,5 днів, іноді він дозволяє втиснутися двом молодикам у межах одного календарного місяця. Другий із них і називають "чорним місяцем".

Коли ми зможемо його побачити

У 2025 році "чорний місяць" настане 22 серпня о 12:00 за східним часом (EST) у Західній півкулі. В інших регіонах світу він буде видимий 23 серпня.

А наступний "чорний місяць" очікується лише 20 серпня 2028 року. Такі явища трапляються приблизно раз на 33 місяці.

В Україні явище досягне піка о 7:00 за київським часом в суботу, 23 серпня. Найкраще спостерігати буде вночі та рано-вранці, подалі від вогнів міста.

Цікаве явище для астрономів

Попри свою "зловісну" назву, "чорний місяць" - справжній подарунок для тих, хто любить нічне небо.

Темрява відкриє ідеальні умови для спостережень за сузір'ями Оріона, Тельця й Лева. Венера сяятиме ніжно-жовтим відтінком, а Марс виглядатиме червонуватою точкою поряд із сузір'ям Рака. Для астрофотографів це одна з найкращих ночей у році.

"Відсутність місячного світла створює ідеальні умови для спостереження за зірками й планетами", - наголошує Фрімен.

Міфи та факти

У 2016 році Майкл Грешко, журналіст National Geographic, назвав чорний місяць "злим близнюком блакитного місяця".

Проте він підкреслив, що ані катастроф, ані "кінця світу" це явище не провіщає.

Науковці погоджуються з тим, що "чорний місяць" - лише цікава астрономічна примха. І, можливо, ще одна нагода згадати, наскільки величне наше небо.