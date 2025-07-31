Повне сонячне затемнення довжиною 6 хвилин: хто та коли зможе побачити подію століття

Людство чекає незабутнє небесне видовище - 2 серпня 2027 року світ стане свідком однієї з найзахопливіших астрономічних подій останнього часу, повного сонячного затемнення, яке триватиме неймовірні 6 хвилин. Це явище, яке вже назвали "Великим північноафриканським затемненням" та вважають затемненням століття, захопить мільйони глядачів у Південній Європі, Північній Африці та деяких частинах Близького Сходу.

Що відомо про це сонячне затемнення і як його можна буде побачити, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Galaxy.

Хоча це затемнення не буде видно в Північній Америці (за винятком короткочасного часткового затемнення в Ньюфаундленді, Канада), шлях повного затемнення обіцяє унікальні враження від спостереження.

Шлях повного сонячного затемнення 2027 року

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить безпосередньо між Землею та Сонцем, повністю закриваючи Сонце для глядачів на вузькій траєкторії повного затемнення.

Шлях майбутнього затемнення 2 серпня 2027 року простягатиметься через кілька регіонів, від Атлантичного океану до частин Європи, Африки та Близького Сходу.

Старт над Північною Атлантикою

Шлях розпочнеться у Північній Атлантиці та спочатку торкнеться суші на півдні Іспанії, зокрема, Коста-де-ла-Лус (Узбережжя Світла) в регіоні Андалусія.

Звідси затемнення продовжить рух до Гібралтару, британської заморської території, перш ніж вирушити на південь до Північної Африки.

Затемнення над Північною Африкою та Близьким Сходом

Рухаючись на південь від Іспанії, шлях пролягатиме через такі країни, як Марокко, Алжир, Туніс, Лівія та Єгипет. Єгипет переживе найдовшу тривалість повної темряви, з вражаючими 6 хвилинами 22 секундами повної темряви в деяких районах. Це відбудеться в таких містах, як Луксор та Береніка, які є ідеальними місцями для спостереження за затемненнями.

Далі затемнення продовжиться через Близький Схід, перетнувши Саудівську Аравію, Ємен та деякі частини Східної Африки, перш ніж завершити свою подорож на архіпелазі Чагос в Індійському океані.

Затемнення вплине приблизно на 89 мільйонів людей, надаючи їм рідкісну можливість побачити повне сонячне затемнення.

Вибір найкращих місць для спостереження

Вибір правильного місця для спостереження за повним сонячним затемненням 2027 року є вирішальним для максимального задоволення від вражень.

Шлях перетинає кілька країн, кожна з яких пропонує унікальні можливості для спостереження залежно від погодних умов та тривалості повного затемнення. Ось деякі з найкращих варіантів:

Луксор, Єгипет. Безумовний лідер Для багатьох любителів затемнень Луксор, Єгипет, буде найкращим місцем.

З повною тривалістю 6 хвилин 20 секунд, Луксор є оптимальним місцем на суші для спостереження за найдовшим затемненням між 2009 та 2114 роками.

Крім того, в Луксорі розташовані деякі з найвідоміших стародавніх пам'яток світу, такі як Долина царів, Карнакський та Луксорський храми, що забезпечує як культурний, так і астрономічний досвід.

Туніс. Прохолодніша альтернатива Для тих, хто хоче уникнути сильної спеки Єгипту, Туніс пропонує більш помірний клімат і все ще забезпечує тривале затемнення.

Наприклад, у Сфаксі повне затемнення триватиме 5 хвилин 41 секунду, що робить його однією з найкращих альтернатив Єгипту, водночас уникаючи літньої спеки та пустельного пилу.

Іспанія та Гібралтар. Погляд з Європи Якщо ви перебуваєте в Європі, є чудові варіанти для спостереження за затемненням. Південна Іспанія, особливо Таріфа та Кадіс, запропонує повне затемнення тривалістю до 4 хвилин 39 секунд.

Гібралтар також забезпечить захопливу точку спостереження для тих, хто хоче побачити затемнення, коли воно вперше торкнеться суші, хоча й з коротшою тривалістю.

Українці також зможуть спостерігати за цим явищем, але ми побачимо тільки часткове сонячне затемнення.

Чому затемнення триватиме так довго?

Одним із найцікавіших аспектів повного сонячного затемнення 2027 року є його виняткова тривалість. Повне затемнення триватиме до 6 хвилин 22 секунд, що робить його найдовшим повним сонячним затемненням, яке відбувалося на суші між 2009 і 2114 роками. Але чому затемнення триває так довго?

Тривалість повного сонячного затемнення залежить від еліптичної орбіти Місяця та його близькості до Землі.

Коли Місяць знаходиться найближче до Землі, його тінь поширюється на більшу площу, що призводить до тривалішого повного затемнення.

Затемнення 2027 року також відбудеться поблизу екватора, де тінь Місяця покриває більшу площу поверхні. Поєднання цих факторів робить це затемнення одним із найдовших і найвидовищніших для спостереження.

Поради щодо безпечного спостереження

Спостереження за сонячним затемненням може бути захопливим досвідом, але важливо приділяти першочергову увагу безпеці під час спостереження за цим небесним явищем.

Ніколи не дивіться прямо на Сонце без належного захисту очей, оскільки це може спричинити незворотне пошкодження.

Використовуйте окуляри для затемнення, які відповідають стандарту ISO 12312-2, або використовуйте спеціальний сонячний оглядовий пристрій чи проектор-обскуру для безпечного спостереження.