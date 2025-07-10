Людство побачить астрономічне явище, якого не було понад 12 000 років: чи пощастить українцям?

Не лише вчені захоплюються величчю космічних явищ. Іноді з небес приходить щось настільки незвичайне, що притягує погляди мільйонів, змушуючи світ завмерти. Саме такою подією стане найдовше повне сонячне затемнення в історії людства.

Що відоме про це сонячне затемнення та коли воно відбудеться, розповідає РБК-Україна з посиланням на EcoNews.

Що відомо про унікальне затемнення

За даними NASA, ця дивовижна подія відбудеться 16 липня 2186 року. Воно обіцяє побити усі рекорди, бо триватиме 7 хвилин і 29 секунд.

Це абсолютний рекорд серед усіх передбачених та зафіксованих затемнень за останні 12 тисяч років. Для порівняння, найкоротше відоме сонячне затемнення у 919 році нашої ери тривало всього 9 секунд.

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць розташовується ідеально між Землею та Сонцем, повністю блокуючи сонячне світло і занурюючи частину планети в темряву посеред дня.

Хоча такі затемнення трапляються приблизно кожні 18 місяців, побачити їх з однієї точки планети можна лише раз на століття, а таке тривале - це справжнє диво.

Де можна буде спостерігати

Тінь від цього рекордного затемнення почне свій шлях над Тихим океаном, пройде через Панаму та увійде на північ Південної Америки.

Максимальну інтенсивність явища можна буде спостерігати, головним чином, у таких країнах, як Колумбія, Венесуела та Гайана.

Зокрема, в Колумбії затемнення пройде над регіонами Чоко, Антіокія, Болівар та містами, як-от Буенавентура.

Легендарна подія

Окрім величезної наукової цінності, ця подія несе в собі глибокий символічний та емоційний зміст. Протягом майже восьми хвилин частина світу стане свідком феноменального перетворення дня на ніч.

Це космічне видовище настільки рідкісне, що для його безпечного спостереження потрібна ретельна підготовка, точність і, звичайно ж, трохи удачі.

Коли українці зможуть побачити сонячне затемнення?

Хоча повне затемнення 2186 року омине Україну, мешканці нашої країни матимуть змогу спостерігати інші цікаві сонячні затемнення:

12 серпня 2026 року. Часткове сонячне затемнення також буде видимим з України. Найбільш пощастить західним регіонам, де на заході Сонця можна буде побачити часткові фази затемнення близько 40% (наприклад, у Львові та Ужгороді).

2 серпня 2027 року. Очікується часткове сонячне затемнення.

12 червня 2029 року. Ще одне часткове сонячне затемнення.

1 червня 2030 року. Буде видно часткове сонячне затемнення, тоді як повне буде кільцеподібним в інших регіонах.

Повне сонячне затемнення, яке буде повністю видимим з території України, не передбачається в найближчі десятиліття. Проте, часткові затемнення, які регулярно спостерігаються, також є захопливим видовищем.

Події, на які чекаємо раніше

Хоча до затемнення 2186 року ще далеко, астрономи вже мають на радарі інші, менш грандіозні, але все ж захопливі події:

21 вересня 2025 року - затемнення буде видно з Нової Зеландії та деяких частин Антарктиди.

12 серпня 2026 року - затемнення перетне Гренландію, Ісландію та Іспанію.

Наш астрономічний календар насичений подіями, кожна з яких є унікальною. Це нагадує нам про безмежну велич космосу, де навіть звичайне повне сонячне затемнення може стати історичною подією, що трапляється раз на тисячоліття.