Черная Луна в августе: мистика или просто зрелищное астрологическое явление?

"Черная луна" - обычное явление или пророчество?

В Библии, в частности в Евангелии от Марка (13:24), есть упоминание: "Солнце померкнет, а луна не даст своего света". Неудивительно, что некоторые видят в этом знак чего-то плохого, а некоторые даже и "конца времен".

Но ученые уверяют, что причин для паники нет.

"Черная луна - это лишь второе новолуние в пределах одного месяца, календарная особенность и ничем не отличается от любого другого новолуния", - объясняет Уолтер Фримен, доцент кафедры физики Сиракузского университета.

Что такое "черная луна"?

NASA отмечает, что во время новолуния Луна оказывается между Землей и Солнцем. Солнечный свет освещает только ее обратную сторону, а часть, обращенная к нам, остается полностью в тени - именно поэтому мы ее не видим.

Поскольку лунный цикл длится около 29,5 дня, иногда он позволяет втиснуться двум новолуниям в пределах одного календарного месяца. Второй из них и называют "черной луной".

Когда мы сможем его увидеть

В 2025 году "черная луна" наступит 22 августа в 12:00 по восточному времени (EST) в Западном полушарии. В других регионах мира она будет видна 23 августа.

А следующая "черная луна" ожидается только 20 августа 2028 года. Такие явления случаются примерно раз в 33 месяца.

В Украине явление достигнет пика в 7:00 по киевскому времени в субботу, 23 августа. Лучше всего наблюдать будет ночью и рано утром, подальше от огней города.

Интересное явление для астрономов

Несмотря на свое "зловещее" название, "черная луна" - настоящий подарок для тех, кто любит ночное небо.

Темнота откроет идеальные условия для наблюдений за созвездиями Ориона, Тельца и Льва. Венера будет сиять нежно-желтым оттенком, а Марс будет выглядеть красноватой точкой рядом с созвездием Рака. Для астрофотографов это одна из лучших ночей в году.

"Отсутствие лунного света создает идеальные условия для наблюдения за звездами и планетами", - отмечает Фримен.

Мифы и факты

В 2016 году Майкл Грешко, журналист National Geographic, назвал черную луну "злым близнецом голубой луны".

Однако он подчеркнул, что ни катастроф, ни "конца света" это явление не предвещает.

Ученые соглашаются с тем, что "черная луна" - лишь интересная астрономическая прихоть. И, возможно, еще одна возможность вспомнить, насколько величественное наше небо.