Чорний екран та збої Face ID: користувачі скаржаться на баги в iPhone 18 Pro

Зависання сенсорного екрана

Перша масова проблема стосується повної втрати чутливості дисплея.

Користувачі X і Reddit публікують відео, на яких екран iPhone 18 Pro перестає реагувати на будь-які жести та свайпи під час використання застосунків.

Деякі користувачі зазначають, що збій виникає при одночасному виклику Центру сповіщень та Центру керування.

У такому стані смартфон не реагує на дотики, а стандартне вимкнення через слайдер стає неможливим. Для відновлення роботи пристрою доводиться застосовувати примусове перезавантаження за допомогою комбінації фізичних кнопок.

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Аварійні перезавантаження через збій Face ID

Другий критичний баг виникає під час спроби підтвердити особу через сканер Face ID для розблокування пристрою або купівлі в Apple Wallet.

Якщо розпізнавання обличчя не відбувається, смартфон повністю зависає та ініціює аварійне перезавантаження.

У профільних спільнотах десятки користувачів підтвердили наявність цієї помилки в моделях iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Перезавантаження супроводжуються появою системного логу про критичну помилку ядра системи.

Експерти припускають, що причиною збою могло стати оновлення апаратної частини: у нових моделях датчик Face ID зменшили та перемістили під екран.

Водночас деяким покупцям після звернення до сервісних центрів Apple вже погодили заміну девайсів або повернення коштів, визнавши випадок заводським браком.