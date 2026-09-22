Чорний екран та збої Face ID: користувачі скаржаться на баги в iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro ламаються вже у перших покупців: смартфони зависають із повністю відключеним сенсорним екраном і перезавантажуються під час використання Face ID.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на MacWorld.
Перша масова проблема стосується повної втрати чутливості дисплея.
Користувачі X і Reddit публікують відео, на яких екран iPhone 18 Pro перестає реагувати на будь-які жести та свайпи під час використання застосунків.
Деякі користувачі зазначають, що збій виникає при одночасному виклику Центру сповіщень та Центру керування.
У такому стані смартфон не реагує на дотики, а стандартне вимкнення через слайдер стає неможливим. Для відновлення роботи пристрою доводиться застосовувати примусове перезавантаження за допомогою комбінації фізичних кнопок.
Другий критичний баг виникає під час спроби підтвердити особу через сканер Face ID для розблокування пристрою або купівлі в Apple Wallet.
Якщо розпізнавання обличчя не відбувається, смартфон повністю зависає та ініціює аварійне перезавантаження.
У профільних спільнотах десятки користувачів підтвердили наявність цієї помилки в моделях iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max. Перезавантаження супроводжуються появою системного логу про критичну помилку ядра системи.
Експерти припускають, що причиною збою могло стати оновлення апаратної частини: у нових моделях датчик Face ID зменшили та перемістили під екран.
Водночас деяким покупцям після звернення до сервісних центрів Apple вже погодили заміну девайсів або повернення коштів, визнавши випадок заводським браком.