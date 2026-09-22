Черный экран и сбои Face ID: пользователи жалуются на баги в iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro ломаются уже в первых покупателей: смартфоны зависают с полностью отключенным сенсорным экраном и перезагружаются при использовании Face ID.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacWorld .

Зависание сенсорного экрана

Первая массовая проблема касается полной потери чувствительности дисплея.

Пользователи X и Reddit публикуют видео, на которых экран iPhone 18 Pro перестает реагировать на какие-либо жесты и свайпы при использовании приложений.

iPhone 18 Pro randomly stops responding to toch pic.twitter.com/xr76g6OyHc — Noah Cat (@Cartidise) September 20, 2026

Некоторые пользователи отмечают, что сбой возникает при вызове Центра уведомлений и Центра управления.

В таком состоянии смартфон не реагирует на прикосновения, а стандартное выключение из-за слайдера становится невозможным.

Для возобновления работы устройства приходится применять принудительную перезагрузку с помощью комбинации физических кнопок.

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Аварийная перезагрузка из-за сбоя Face ID

Второй критический баг возникает при попытке подтвердить личность через сканер Face ID для разблокировки устройства или покупки у Apple Wallet.

Если лицо не распознается, смартфон полностью зависает и инициирует аварийную перезагрузку.

В профильных сообществах десятки пользователей подтвердили наличие этой ошибки в моделях iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Перезагрузки сопровождаются появлением системного лога о критической ошибке ядра системы.

Эксперты предполагают, что причиной сбоя могло стать обновление аппаратной части: в новых моделях датчик Face ID уменьшили и переместили под экран.

В то же время, некоторым покупателям после обращения в сервисные центры Apple уже согласовали замену девайсов или возврат средств, признав случай заводским браком.