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Над Чорним морем помітили стратегічний розвідувальник НАТО

Фото: над Чорним морем помітили стратегічний розвідувальник НАТО (wikipedia)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 9 травня, над повітряним простором Чорного моря було помічено розвідувальний лайнер ВПС Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

За даними моніторингового сервісу, літак Boeing RC-135, що належить ВПС Великої Британії, перед заходом у море зробив коло над прибережною територією Румунії.

Виходячи з траєкторії його польоту, можна зробити висновок, що він патрулює узбережжя.

Зауважимо, що сьогодні Сполучені Штати Америки направили розвідувальний безпілотник у район Чорного моря.

Фото: скріншот

Раніше стало відомо, що у п'ятницю, 5 травня, над Чорним морем російський винищувач Су-35 перехопив польський гвардійський літак L410 Turbolet.

Також ми писали, що у середу, 3 травня, біля узбережжя Чорного моря знаходилися літаки Італії та Британії.

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