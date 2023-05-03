Біля узбережжя Чорного моря зафіксували два літаки країн НАТО

Сьогодні, 3 травня, біля узбережжя Чорного моря знаходяться літаки Італії та Британії. Один з них - розвідувальний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24 .

Виходячи з траєкторії польоту італійського літака, можна зробити висновок, що він патрулює узбережжя.

За даними моніторингового сервісу, у повітряному просторі Румунії біля узбережжя зафіксували розвідувальний літак Італії Gulfstream G550 AEW та літак-заправник Британії Airbus KC2 Voyager.

Нагадаємо, такий самий літак Італії фіксували біля узбережжя Чорного моря 20 квітня.

Також ми писали, що 9 квітня американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk був помічений у небі над Румунією.

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