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Біля узбережжя Чорного моря зафіксували два літаки країн НАТО

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Середа 03 травня 2023 16:59
Біля узбережжя Чорного моря зафіксували два літаки країн НАТО Ілюстративне фото: Італія направила розвідувальний літак до узбережжя Чорного моря (flickr by Picture Joe)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 3 травня, біля узбережжя Чорного моря знаходяться літаки Італії та Британії. Один з них - розвідувальний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Flightradar24.

За даними моніторингового сервісу, у повітряному просторі Румунії біля узбережжя зафіксували розвідувальний літак Італії Gulfstream G550 AEW та літак-заправник Британії Airbus KC2 Voyager.

Фото: літаки країн НАТО біля Чорного моря (скриншот)

Виходячи з траєкторії польоту італійського літака, можна зробити висновок, що він патрулює узбережжя.

Нагадаємо, такий самий літак Італії фіксували біля узбережжя Чорного моря 20 квітня.

Також ми писали, що 9 квітня американський розвідувальний безпілотник RQ-4B Global Hawk був помічений у небі над Румунією.

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НАТО Черное море Румунія
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