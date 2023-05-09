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Над Черным морем был замечен стратегический разведчик НАТО

Фото: над Черным морем был замечен стратегический разведчик НАТО (wikipedia)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 9 мая, над воздушным пространством Черного моря был замечен разведывательный лайнер ВВС Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

По данным мониторингового сервиса, самолет Boeing RC-135, принадлежащий ВВС Великобритании, перед заходом в море совершил круг над прибрежной территорией Румынии.

Исходя из траектории его полета, можно заключить, что он патрулирует побережье.

Сегодня Соединенные Штаты Америки направили разведывательный беспилотник в район Черного моря.

Фото: скриншот

Ранее стало известно, что в пятницу, 5 мая над Черным морем российский истребитель Су-35 перехватил польский гвардейский самолет L410 Turbolet.

Также мы писали, что в среду 3 мая у побережья Черного моря находились самолеты Италии и Британии.

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