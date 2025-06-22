Чорне море задихається: вчений розповів, як війна змінила екосистему

Він зазначає, що перший рік повномасштабної війни ознаменувався численними інцидентами: затоплені кораблі, падіння літаків, вибухи в портах. Це спричинило локальні нафтові забруднення. Такі плями на поверхні води блокують доступ кисню, провокуючи гіпоксію - небезпечний стан, що вбиває безхребетних, морських ссавців і птахів.

У 2023 році активне забруднення дещо зменшилося, однак трагедія на Каховській ГЕС призвела до масового потрапляння прісної води в Чорне море, порушивши баланс солоності.

У грудні 2023-го новий удар - затоплення двох російських танкерів у Керченській протоці. До моря потрапило понад 8 тисяч тонн мазуту, частина з якого дісталась узбережжя Одещини.

Зі слів Демченка, нині проблему погіршує підвищення температури води: нафтові залишки починають інтенсивніше розчинятись, а мазут - підніматися з дна, що погіршує якість води й тисне на екосистему.

"Нафтові продукти - одні з найнебезпечніших для морських акваторій. Нам важливо постійно моніторити, оцінювати й розуміти, що з ними відбувається", - наголосив Демченко.

Українські науковці продовжують стежити за ситуацією, проте масштабна війна створює нові виклики - як для людей, так і для природи.