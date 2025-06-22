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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Черное море задыхается: ученый рассказал, как война изменила экосистему

Фото: В каком состоянии Черное море в 2025 году (Юлий Зозуля, Укринформ/Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева, Василина Копытко

Более трех лет войны оставили глубокий след не только на суше, но и в морской экосистеме. Черное море пережило ряд экологических ударов, которые имеют долговременные последствия.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе Института морской биологии НАН Украины Виктор Демченко.

Он отмечает, что первый год полномасштабной войны ознаменовался многочисленными инцидентами: затопленные корабли, падение самолетов, взрывы в портах. Это повлекло локальные нефтяные загрязнения. Такие пятна на поверхности воды блокируют доступ кислорода, провоцируя гипоксию - опасное состояние, убивающее беспозвоночных, морских млекопитающих и птиц.

В 2023 году активное загрязнение несколько уменьшилось, однако трагедия на Каховской ГЭС привела к массовому попаданию пресной воды в Черное море, нарушив баланс солености.

В декабре 2023-го новый удар - затопление двух российских танкеров в Керченском проливе. В море попало более 8 тысяч тонн мазута, часть из которого добралась до побережья Одесской области.

По словам Демченко, сейчас проблему усугубляет повышение температуры воды: нефтяные остатки начинают интенсивнее растворяться, а мазут - подниматься со дна, что ухудшает качество воды и давит на экосистему.

"Нефтяные продукты - одни из самых опасных для морских акваторий. Нам важно постоянно мониторить, оценивать и понимать, что с ними происходит", - подчеркнул Демченко.

Украинские ученые продолжают следить за ситуацией, однако масштабная война создает новые вызовы - как для людей, так и для природы.

Ранее РБК-Украина писало, что глобальное потепление вызывает повышение уровня Черного моря на 30-50 см из-за таяния ледников. Одновременно в море появляются новые "чужаки" - инвазионные виды из Средиземного моря, которые адаптируются к более теплым условиям. Это изменение уже заметно, в частности, из-за появления японской речной креветки и голубого краба.

Напомним, мы рассказывали, что таяние полярных ледников может повысить уровень Мирового океана на 45-82 см до конца века, что грозит затоплением южных регионов Украины, в частности Вилково и Одессы. Изменения климата нарушат баланс океанических течений, влияя на климат Европы. Украина уже должна готовиться к адаптации и усилению защиты прибрежных территорий, поскольку риски растут.

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Каховская ГЭС