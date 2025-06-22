"Чужинці" із Середземномор'я. Як зміни клімату впливають на Чорне море вже зараз

Глобальне потепління на планеті призводить до критичних змін в екосистемах. Через танення льодовиків рівень у Чорному морі може зрости на 30-50 сантиметрів, а підвищення температури призведе до появи "чужинців" із Середземного моря.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор біологічних наук, заступник директора з наукової роботи "Інституту морської біології НАН України" Віктор Демченко .

Рівень Чорного моря підвищиться

Через танення льодовиків підвищується рівень Світового океану, що призводить до підвищення рівня у всіх морях, зокрема, й Чорному.

"Десь 5-6 років назад гідрологи оцінили масштаби можливих змін і територій, які будуть підтоплені. Тенденція підняття рівня Чорного моря простежується вже досить довго. Рівень підвищується на декілька міліметрів в рік. За деякий час вода може піднятись на 30-50 см, залежно від тих математичних моделей, які використовуватимуть науковці", - каже науковець.

На цю проблему можна вплинути лише на глобальному рівні, зменшивши викиди вуглекислого газу в атмосферу, тим самим сповільнивши зміни клімату.

"Важливо також на місцевому рівні впроваджувати роботи з адаптації до змін клімату. І це стосується і сільського господарства, і рибництва і марикультури. Водночас, також важливо говорити про жорсткіший контроль за поширенням інвазійних видів, які можуть натуралізуватися у зв'язку з потеплінням в нашому регіоні", - додає Демченко.

З'являться "чужинці" із Середземного моря

Потепління в регіоні спричинить появу нових видів флори та фауни у Чорному морі.

"Ця тенденція вже є, бо паралельно з підняттям рівня води відбувається і потепління, особливо взимку, оскільки у нас зменшується кількість днів з мінусовою температурою і частота утворення льодового покрову. Цьогоріч в Одеському регіоні жоден лиман не замерз. І таке простежується декілька років поспіль", - пояснює біолог.

В Дунаї вже активно розвивається річкова креветка японська. Цей інвазійний вид штучно вселили в Дністровський лиман, а потім він потрапив у ставки до Дунаю.

"Торік креветки в Дунайському регіоні виловлювали десятками тонн, бо вона змогла пристосуватися до умов Бессарабії. Це сигнал, що цей регіон буде коридором поширення інвазійних видів із Середземного моря. Вже зараз зареєстровано більш як 100 інвазійних видів у різних групах: і рослин і тварин. І це є проблемою", - підкреслює Демченко.

При цьому японська креветка не зможе витіснити чорноморську, бо вони живуть у різних ареалах - перша тільки у прісній воді, друга - у морській.

"У нас є певні види молюсків і ракоподібних, поліхет (кільчасті черв’яки, – Ред.), балянусів (підтип ракоподібних, – Ред.), які адаптуються до наших екологічних умов. Нещодавно ми піймали блакитного краба завбільшки 15 см. Було лише дві-три такі знахідки в Чорному морі", - каже науковець.

Також вчені зафіксували у Чорному морі декілька видів морських окунів. І тенденція до таких знахідок збільшується.