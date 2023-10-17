В Чорне море вийшов ворожий ракетоносій: скільки несе "Калібрів"
Сили оборони півдня України зафіксували в Чорному морі ворожий ракетоносій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.
За повідомленням каналу, станом на 22:00 стратегічна авіація ворога не активна.
Ситуація на військових аеродромах РФ без значних змін.
Також не спостерігаються запуски Шахедів в нашу сторону.
Але ЗСУ побачили у Чорному морі - 1 ракетоносій з загальним залпом 4 "калібра".
" Ситуація може змінитися у будь-який момент",- застерігають захисники.
Нічний обстріл півдня України
Вночі 16 жовтня, росіяни атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Війська РФ запускали дрони-камікадзе різними напрямками, сподіваючись обійти ППО.
Під обстріл потрапили Хмельницька, Полтавська та Дніпропетровська області. Там були зафіксовані вибухи. Пізніше, міський голова Хмельницького, Олександр Семчишин підтвердив роботу ППО.
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