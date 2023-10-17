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В Чорне море вийшов ворожий ракетоносій: скільки несе "Калібрів"

Україна, Вівторок 17 жовтня 2023 00:50
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В Чорне море вийшов ворожий ракетоносій: скільки несе "Калібрів" Фото: В Чорне море вийшов ворожий ракетоносій (zaxid.net)
Автор: Владислав Прийменко

Сили оборони півдня України зафіксували в Чорному морі ворожий ракетоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

За повідомленням каналу, станом на 22:00 стратегічна авіація ворога не активна.
Ситуація на військових аеродромах РФ без значних змін.

Також не спостерігаються запуски Шахедів в нашу сторону.

Але ЗСУ побачили у Чорному морі - 1 ракетоносій з загальним залпом 4 "калібра".

" Ситуація може змінитися у будь-який момент",- застерігають захисники.

Нічний обстріл півдня України

Вночі 16 жовтня, росіяни атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Війська РФ запускали дрони-камікадзе різними напрямками, сподіваючись обійти ППО.

Під обстріл потрапили Хмельницька, Полтавська та Дніпропетровська області. Там були зафіксовані вибухи. Пізніше, міський голова Хмельницького, Олександр Семчишин підтвердив роботу ППО.

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