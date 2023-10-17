В Чорне море вийшов ворожий ракетоносій: скільки несе "Калібрів"

За повідомленням каналу, станом на 22:00 стратегічна авіація ворога не активна.

Ситуація на військових аеродромах РФ без значних змін.

Також не спостерігаються запуски Шахедів в нашу сторону.

Але ЗСУ побачили у Чорному морі - 1 ракетоносій з загальним залпом 4 "калібра".

" Ситуація може змінитися у будь-який момент",- застерігають захисники.

Нічний обстріл півдня України

Вночі 16 жовтня, росіяни атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники. Війська РФ запускали дрони-камікадзе різними напрямками, сподіваючись обійти ППО.

Під обстріл потрапили Хмельницька, Полтавська та Дніпропетровська області. Там були зафіксовані вибухи. Пізніше, міський голова Хмельницького, Олександр Семчишин підтвердив роботу ППО.