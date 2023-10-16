У Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Хмельницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні уночі, 16 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Офіційні джерела поки що про причини та наслідки вибухів не повідомляли. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у напрямку регіону рухаються дрони-камікадзе типу "Шахед".
Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги закликали залишатися в укриттях, або використати правило "двох стін".
У Хмельницькому працювали сили ППО
Мер міста Олександр Симчишин повідомив подякував ППО за роботу та захист міста.
Нічна атака 16 жовтня
Російські війська вночі 16 жовтня застосували комбіновану атаку з використанням ударних безпілотників і ракет по ряду регіонів України, в деяких областях все ще оголошено повітряну тривогу.
Під час тривоги про звуки вибухів повідомляли у Дніпрі, Кіровоградській області, а також у Полтавській області.
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