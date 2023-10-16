Фото: у Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)

У Хмельницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні уночі, 16 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що про причини та наслідки вибухів не повідомляли. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у напрямку регіону рухаються дрони-камікадзе типу "Шахед". Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги закликали залишатися в укриттях, або використати правило "двох стін". У Хмельницькому працювали сили ППО Мер міста Олександр Симчишин повідомив подякував ППО за роботу та захист міста.