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У Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Понеділок 16 жовтня 2023 04:51
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У Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькому пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги сьогодні уночі, 16 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що про причини та наслідки вибухів не повідомляли. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у напрямку регіону рухаються дрони-камікадзе типу "Шахед".

Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги закликали залишатися в укриттях, або використати правило "двох стін".

У Хмельницькому працювали сили ППО

Мер міста Олександр Симчишин повідомив подякував ППО за роботу та захист міста.

Нічна атака 16 жовтня

Російські війська вночі 16 жовтня застосували комбіновану атаку з використанням ударних безпілотників і ракет по ряду регіонів України, в деяких областях все ще оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги про звуки вибухів повідомляли у Дніпрі, Кіровоградській області, а також у Полтавській області.

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