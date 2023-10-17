В Черное море вышел вражеский ракетоноситель: сколько несет "Калибров"
Силы обороны юга Украины зафиксировали в Черном море вражеский ракетоноситель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
По сообщениям канала, на 22:00 стратегическая авиация врага не активна.
Ситуация на военных аэродромах РФ без существенных изменений.
Также не наблюдается запуск Шахедов в нашу сторону.
Но ВСУ увидели в Черном море - 1 ракетоноситель с общим залпом 4 "калибра".
"Ситуация может измениться в любой момент", - предостерегают защитники.
Ночной обстрел юга Украины
Ночью 16 октября россияне атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники. Войска РФ запускали дроны-камикадзе разными направлениями, надеясь обойти ПВО.
Под обстрелы попали Хмельницкая, Полтавская и Днепропетровская области. Там были зафиксированы взрывы. Позже, городской голова Хмельницкого Александр Семчишин подтвердил работу ПВО.
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