В Черное море вышел вражеский ракетоноситель: сколько несет "Калибров"

По сообщениям канала, на 22:00 стратегическая авиация врага не активна.

Ситуация на военных аэродромах РФ без существенных изменений.

Также не наблюдается запуск Шахедов в нашу сторону.

Но ВСУ увидели в Черном море - 1 ракетоноситель с общим залпом 4 "калибра".

"Ситуация может измениться в любой момент", - предостерегают защитники.

Ночной обстрел юга Украины

Ночью 16 октября россияне атаковали Украину по нескольким направлениям, применив баллистическое вооружение, управляемые авиационные ракеты и ударные беспилотники. Войска РФ запускали дроны-камикадзе разными направлениями, надеясь обойти ПВО.

Под обстрелы попали Хмельницкая, Полтавская и Днепропетровская области. Там были зафиксированы взрывы. Позже, городской голова Хмельницкого Александр Семчишин подтвердил работу ПВО.