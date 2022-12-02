Чому Зеленський ініціює заборону УПЦ МП: пояснення Центру стратегічних комунікацій

В Україні введуть заборону на діяльність об'єктів Української православної церкви Московського патріархату через поширення російської пропаганди та прикриття діяльності спецслужб РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій.
Передусім зазначимо, що релігійні організації не повинні порушувати права і свободи громадян, а також не нести загрози життю, здоров’ю та безпеці. У свою чергу об’єкти УПЦ МП порушують ці зобов’язання шляхом співпраці з державою-агресором.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.
Наразі питання заборони діяльності УПЦ МП викликає певні складнощі, але Україна знайде вихід з ситуації.
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