Почему Зеленский инициирует запрет УПЦ МП: объяснение Центра стратегических коммуникаций

В Украине введут запрет на деятельность объектов Украинской православной церкви Московского патриархата из-за распространения российской пропаганды и прикрытия деятельности спецслужб РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Прежде всего, отметим, что религиозные организации не должны нарушать права и свободы граждан, а также не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности. В свою очередь, объекты УПЦ МП нарушают эти обязательства путем сотрудничества с государством-агрессором.
Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрет5 в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России.
На данный момент вопрос запрета деятельности УПЦ МП вызывает определенные сложности, но Украина найдет выход из ситуации.
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