Почему Зеленский инициирует запрет УПЦ МП: объяснение Центра стратегических коммуникаций

Прежде всего, отметим, что религиозные организации не должны нарушать права и свободы граждан, а также не нести угрозы жизни, здоровью и безопасности. В свою очередь, объекты УПЦ МП нарушают эти обязательства путем сотрудничества с государством-агрессором.

В храмах УПЦ МП распространяют российскую пропаганду, ими прикрывают деятельность вражеских спецслужб и вербуют российскую агентуру.

УПЦ должно доказать отсутствие у себя церковно-канонической связи с Московским патриархатом, обслуживающим режим Путина и его цели в захватнической войне против Украины.

Российские сетования на "религиозные гонения" в Украине циничны и лицемерны после того, как на оккупированных РФ территориях годами планомерно уничтожалась украинская церковь.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрет5 в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России.

На данный момент вопрос запрета деятельности УПЦ МП вызывает определенные сложности, но Украина найдет выход из ситуации.

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