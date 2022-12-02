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Мінкульт про заборону УПЦ МП: існують законодавчі складнощі, але ми знайдемо рішення

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П'ятниця 02 грудня 2022 14:26
Мінкульт про заборону УПЦ МП: існують законодавчі складнощі, але ми знайдемо рішення Фото: міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мережа Української православної церкви Московського патріархату просуває російські наративи під час загарбницької війни РФ проти України. Наразі питання заборони її діяльності викликає певні складнощі, але Україна знайде вихід з ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.

За його словами, найпростіше було б, щоб представники УПЦ від початку війни проявили свою відповідальну позицію патріотів України. Проте цього не сталося та були внесені зміни до статуту УПЦ МП.

"Як показують дії СБУ та правоохоронців діяльність в просуванні проросійських наративів в Україні здійснюється саме через мережу УПЦ. Тому хоча існують законодавчі складнощі, пов'язані з тим, в який спосіб підійти до цього питання (заборони в Україні, - ред.), я думаю, що в результаті дискусії ми такий варіант знайдемо", - сказав Ткаченко.

Міністр культури додав, що зміни до статуту УПЦ МП дійшли до Мінкульту. За його словами, там дійсно немає адміністративного підпорядкування РПЦ, проте є духовний зв'язок, який не переривається.

"Що означає цей духовний зв'язок на практиці - показують наші правоохоронці на сьогоднішній день. На жаль, всі можливості для діалогу з приводу того, аби такі дії в УПЦ були неможливі, вичерпані, тому уряд і законодавці мають діяти вже в інший спосіб", - додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Додамо, що правоохоронці продовжують перевіряти об'єкти Московського патріархату в Україні. Так, сьогодні були проведені обшуки у монастирях у трьох областях.

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Олександр Ткаченко УПЦ МП Міністерство культури
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