Чому Зеленський вирішив призначити главою ОП саме Буданова: що говорять джерела

Зокрема, джерела видання говорили про бажання остаточно припинити чутки про те, що ексголова ОП Андрій Єрмак, як і раніше, має вплив на Банковій.

"Не було якогось одного чинника під час призначення Буданова, скоріше, сукупність чинників і вага самої фігури. Кирило - сильна фігура, дуже досвідчений, і якраз у темі переговорів і в питаннях безпеки це хороший вибір", - пояснює співрозмовник видання на Банковій.

Крім того, джерела РБК-Україна вказували на гарний досвід ведення міжнародних переговорів у Буданова і його непогані особисті стосунки з нинішньою президентською адміністрацією в США.

Ще один потенційний фактор - у разі, якщо Україні все ж таки доведеться погодитися на неприємні умови мирної угоди, комунікація цієї теми від людини з таким вражаючим військовим бекграундом, як у нового глави ОП, може бути краще сприйнята суспільством, кажуть співрозмовники видання.

Крім того, у політичних колах озвучують і політичні мотиви призначення, причому різні.

"Сценарій із Будановим як наступником Зеленського реалізується за умови, якщо сам Зеленський через різні обставини вирішить не йти на наступні вибори. Наприклад, якщо йому доведеться підписувати такий варіант мирної угоди, який більшість населення визнає поганим і несправедливим", - ідеться в статті.

Низка джерел РБК-Україна добре оцінює вже стартові позиції Буданова в потенційних президентських перегонах - він входить до трійки політиків із найбільшим рейтингом довіри, поряд із Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним.

"Поки що Буданова політично "бачать" ті, хто цікавиться війною. Тепер його почнуть "бачити" й інші групи населення", - пояснив РБК-Україна один із досвідчених депутатів від "Слуги народу".

Як наголошується в статті РБК-Україна, на користь Буданова може грати те, що помітна частина населення завжди готова підтримувати чинну владу. Крім того, можливі й перетоки електорату до Буданова від симпатиків Залужного.

За словами співрозмовника РБК-Україна в "Слузі народу", на Буданова вже орієнтується частина "старого" електорату Зеленського зразка 2019 року - молодь, жителі центру, півдня і сходу.

"Попри те, що запропоновану Буданову посаду можна вважати підвищенням, адже за сформованою політичною ієрархією керівник ОП - майже віцепрезидент, низка опитаних співрозмовників РБК-Україна з обережністю дивляться на нове призначення Буданова. Нова посада може стати як стартовим майданчиком для його політичної кар'єри, так і спробою її придушити", - наголошується в статті РБК-Україна.

Зокрема, глава Офісу президента з огляду на посаду буде вбирати в себе істотну частину загального негативу на адресу влади.

"Якщо на посаді глави ГУР його особистий рейтинг залишався стабільно високим і багато в чому поза політичною турбулентністю, то нова посада може зробити його більш вразливим до суспільних настроїв. Причому ще до початку виборчого процесу. Може, саме на це робився розрахунок?" - зазначає одне з джерел видання.

"Якщо переведення Буданова в Офіс виявиться грою для його нейтралізації - це не вердикт. Все залежить від того, як сам Буданов почне грати в цю гру", - говорить ще один співрозмовник РБК-Україна.

Ще одне джерело видання пояснює, що призначення Буданова є лише "першим ходом" у політичній партії. А чи вийде таким чином створити Зеленському наступника або навпаки, усунути можливого конкурента на виборах, покаже вже розвиток подій.