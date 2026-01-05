ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Почему Зеленский решил назначить главой ОП именно Буданова: что говорят источники

Украина, Понедельник 05 января 2026 09:53
UA EN RU
Почему Зеленский решил назначить главой ОП именно Буданова: что говорят источники Фото: руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько, Антон Корж

Президент Владимир Зеленский руководствовался несколькими причинами при назначении Кирилла Буданова главой ОП. Подготовка преемника называется одной из возможных опций.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Преемник или конкурент? Зачем Зеленский назначил Буданова главой Офиса президента".

В частности, источники издания говорили о желании окончательно пресечь слухи о том, что экс-глава ОП Андрей Ермак по-прежнему имеет влияние на Банковой.

"Не было какого-то одного фактора при назначении Буданова, скорее, совокупность факторов и вес самой фигуры. Кирилл - сильная фигура, очень опытный, и как раз в теме переговоров и в вопросах безопасности это хороший выбор", - объясняет собеседник издания на Банковой.

Кроме того, источники РБК-Украина указывали на хороший опыт ведения международных переговоров у Буданова и его неплохие личные отношения с нынешней президентской администрацией в США.

Еще один потенциальный фактор - в случае, если Украине все же придется согласиться на неприятные условия мирной сделки, коммуникация этой темы от человека с таким впечатляющим военным бэкграундом, как у нового главы ОП, может быть лучше воспринята обществом, говорят собеседники издания.

Кроме того, в политических кругах озвучивают и политические мотивы назначения, причем различные.

"Сценарий с Будановым как преемником Зеленского реализуется при условии, если сам Зеленский в силу разных обстоятельств решит не идти на следующие выборы. Например, если ему придется подписывать такой вариант мирного соглашения, который большинство населения сочтет плохим и несправедливым", - говорится в статье.

Ряд источников РБК-Украина хорошо оценивает уже стартовые позиции Буданова в потенциальной президентской гонке - он входит в тройку политиков с наибольшим рейтингом доверия, наряду с Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

"Пока что Буданова политически "видят" те, кто интересуется войной. Теперь его начнут "видеть" и другие группы населения", - объяснил РБК-Украина один из опытных депутатов от "Слуги народа".

Как отмечается в статье РБК-Украина, в пользу Буданова может играть то, что заметная часть населения всегда готова поддерживать действующую власть. Кроме того, возможны и перетоки электората к Буданову от симпатиков Залужного.

По словам собеседника РБК-Украина в "Слуге народа", на Буданова уже ориентируется часть "старого" электората Зеленского образца 2019 года - молодежь, жители центра, юга и востока.

"Несмотря на то, что предложенный Буданову пост можно считать повышением, ведь по сложившейся политической иерархии руководитель ОП - почти что вице-президент, ряд опрошенных собеседников РБК-Украина с осторожностью смотрят на новое назначение Буданова. Новый пост может стать как стартовой площадкой для его политической карьеры, так и попыткой ее подавить", - отмечается в статье РБК-Украина.

В частности, глава Офиса президента в силу должности будет впитывать в себя существенную часть общего негатива в адрес власти.

"Если на посту главы ГУР его личный рейтинг оставался стабильно высоким и во многом вне политической турбулентности, то новая должность может сделать его более уязвимым к общественным настроениям. Причем еще до начала избирательного процесса. Может, именно на это делался расчет?" - отмечает один из источников издания.

"Если перевод Буданова в Офис окажется игрой для его нейтрализации – это не вердикт. Все зависит от того, как сам Буданов начнет играть в эту игру", – говорит еще один собеседник РБК-Украина.

Еще один источник издания объясняет, что назначение Буданова является лишь "первым ходом" в политической партии. А получится ли таким образом создать Зеленскому преемника или наоборот, устранить возможного конкурента на выборах, покажет уже развитие событий.

Назначение Буданова: что известно

Напомним, что еще 2 января Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Буданова руководителем Офиса президента Украины. Буданов стал главой ОПУ чуть более, чем через месяц после того, как предыдущий руководитель Андрей Ермак ушел в отставку из-за коррупционного скандала.

Отмечается, что хотя назначение Буданова активно обсуждалось в кругах власти (наряду с несколькими другими кандитатурами), сам начальник ГУР МО не проявил к нему особого интереса, так как имел другие приоритеты - в первую очередь, полевую и оперативную работу против российских оккупантов.

Назначение Буданова стало первым шагом в рамках объявленной Зеленским "большой перезагрузки". Она коснется всей системы власти, правоохранительных органов, сферы безопасности и обороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирилл Буданов Владимир Зеленский Офис президента ГУР
Новости
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем