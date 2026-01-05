Почему Зеленский решил назначить главой ОП именно Буданова: что говорят источники

В частности, источники издания говорили о желании окончательно пресечь слухи о том, что экс-глава ОП Андрей Ермак по-прежнему имеет влияние на Банковой.

"Не было какого-то одного фактора при назначении Буданова, скорее, совокупность факторов и вес самой фигуры. Кирилл - сильная фигура, очень опытный, и как раз в теме переговоров и в вопросах безопасности это хороший выбор", - объясняет собеседник издания на Банковой.

Кроме того, источники РБК-Украина указывали на хороший опыт ведения международных переговоров у Буданова и его неплохие личные отношения с нынешней президентской администрацией в США.

Еще один потенциальный фактор - в случае, если Украине все же придется согласиться на неприятные условия мирной сделки, коммуникация этой темы от человека с таким впечатляющим военным бэкграундом, как у нового главы ОП, может быть лучше воспринята обществом, говорят собеседники издания.

Кроме того, в политических кругах озвучивают и политические мотивы назначения, причем различные.

"Сценарий с Будановым как преемником Зеленского реализуется при условии, если сам Зеленский в силу разных обстоятельств решит не идти на следующие выборы. Например, если ему придется подписывать такой вариант мирного соглашения, который большинство населения сочтет плохим и несправедливым", - говорится в статье.

Ряд источников РБК-Украина хорошо оценивает уже стартовые позиции Буданова в потенциальной президентской гонке - он входит в тройку политиков с наибольшим рейтингом доверия, наряду с Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.

"Пока что Буданова политически "видят" те, кто интересуется войной. Теперь его начнут "видеть" и другие группы населения", - объяснил РБК-Украина один из опытных депутатов от "Слуги народа".

Как отмечается в статье РБК-Украина, в пользу Буданова может играть то, что заметная часть населения всегда готова поддерживать действующую власть. Кроме того, возможны и перетоки электората к Буданову от симпатиков Залужного.

По словам собеседника РБК-Украина в "Слуге народа", на Буданова уже ориентируется часть "старого" электората Зеленского образца 2019 года - молодежь, жители центра, юга и востока.

"Несмотря на то, что предложенный Буданову пост можно считать повышением, ведь по сложившейся политической иерархии руководитель ОП - почти что вице-президент, ряд опрошенных собеседников РБК-Украина с осторожностью смотрят на новое назначение Буданова. Новый пост может стать как стартовой площадкой для его политической карьеры, так и попыткой ее подавить", - отмечается в статье РБК-Украина.

В частности, глава Офиса президента в силу должности будет впитывать в себя существенную часть общего негатива в адрес власти.

"Если на посту главы ГУР его личный рейтинг оставался стабильно высоким и во многом вне политической турбулентности, то новая должность может сделать его более уязвимым к общественным настроениям. Причем еще до начала избирательного процесса. Может, именно на это делался расчет?" - отмечает один из источников издания.

"Если перевод Буданова в Офис окажется игрой для его нейтрализации – это не вердикт. Все зависит от того, как сам Буданов начнет играть в эту игру", – говорит еще один собеседник РБК-Украина.

Еще один источник издания объясняет, что назначение Буданова является лишь "первым ходом" в политической партии. А получится ли таким образом создать Зеленскому преемника или наоборот, устранить возможного конкурента на выборах, покажет уже развитие событий.