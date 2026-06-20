Чому Зеленський відправив орден в Польщу не "Укрпоштою": є три причини

Орден Білого Орла до Польщі відправили Новою Поштою, а не Укрпоштою – і це викликало хвилю запитань у мережі. Відповідь виявилася не лише жартівливою, а й розкрила проблему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Укрпошти Ігоря Смелянського у Facebook.
Смелянський окреслив три версії, чому орден поїхав Новою Поштою.
"Національні кольори Польщі – біло-червоні, як у НП. Тож, можливо, вирішили, що державну нагороду треба повертати у відповідних кольорах", – пожартував Смелянський.
За його словами, пересилання державних нагород саме поштою (а не експрес-операторами) заборонене законом.
"Нова Пошта – це не пошта, а експрес-оператор", – пояснив він.
Смелянський розповів, що останні два місяці автівки Укрпошти блокуються польською митницею.
Через це компанія змушена об'їжджати Польщу через Угорщину та Словаччину і перенаправила всі транзитні потоки в обхід.
"Наші клієнти цього не помічають, бо ми побудували альтернативні шляхи через інші країни. Авто НП поляки пропускають – бо у них експрес-відправлення, а не державні поштові документи", – зазначив очільник Укрпошти.
Також голова "Укрпошти" також повідомив, що ще місяць тому прийняв рішення не брати участі в URC2026 через ситуацію з Польщею. "Як то кажуть, ще до того, як це стало трендом", – додав він.
"Конкуренція – це добре. Погане ставлення до України – це погано", – підсумував Смелянський.
Нагадаємо, президент Зеленський повернув Польщі орден Білого Орла після того, як президент Навроцький ініціював його скасування на тлі скандалу навколо перейменування військової частини на честь УПА.
Відносини між Україною та Польщею загострилися після указу Зеленського, який Туск назвав таким, що "порушує польську історичну чутливість".