Чому Зеленський ще не бачив нові поправки до мирного плану: пояснюють джерела РБК-Україна

Зокрема, питання територій, як і раніше, залишається одним із найскладніших в ході обговорення проекту мирного плану.

"Спочатку ж у мирному плані було 28 пунктів, потім у Женеві зробили 20. Потім після переговорів у Москві були ще зміни, які наша делегація побачила у Флориді і обговорила їх з американцями. Складні речі є в обговореннях, по території особливо, і над цим треба попрацювати", - сказав співрозмовник.

Таким чином, Умєров лише сьогодні зможе ознайомити президента України з усіма подробицями американо-російських переговорів, що відбулися в Москві, та реакцією США на українські поправки до проекту мирного плану. Умєров приїде до Лондона, де Зеленський зараз перебуває з візитом.

"Це не можна робити телефоном - ми ж бачимо, що багато прослуховують. А особисто вони лише зараз зможуть поговорити", - пояснив співрозмовник.

При цьому, за його словами, Умєров постійно доповідає президенту України про перебіг усіх перемовин.

"Але треба подивитися на усі проекти документів - там не один проект", - додав співрозмовник.

Мирний план США щодо України та "дипломатичний тиждень" Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вчора анонсував початок "тижня дипломатії", під час якого Україна має провести низку консультацій із європейськими лідерами.

Основна увага приділяється безпековим питанням, підтримці обороноздатності, зокрема систем ППО, а також довгостроковому фінансуванню для України.

Також плануються обговорення спільних позицій у перемовинах та координація з партнерами.

Нагадаємо, що цими днями українські представники провели чергові переговори з американською стороною щодо мирного плану після того, як представники Трампа - Стів Віткофф та Джаред Кушнер - обговорили мирні пропозиції з диктатором Володимиром Путіним у Москві.

За заявами Кремля, на зустрічі обговорювалися лише суть документів та територіальні питання, конкретні формулювання американських пропозицій нібито не розглядалися.

Наразі Умєров та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов вирушають до Лондона, щоб особисто доповісти Зеленському про результати переговорів американців Москві.

У Зеленського в Лондоні заплановані зустрічі з європейськими лідерами, а після він відправиться до Брюсселя.