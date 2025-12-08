Почему Зеленский еще не видел новые поправки к мирному плану: объясняют источники РБК-Украина

В частности, вопрос территорий по-прежнему остается одним из самых сложных в ходе обсуждения проекта мирного плана.

"Сначала же в мирном плане было 28 пунктов, потом в Женеве сделали 20. Затем после переговоров в Москве были еще изменения, которые наша делегация увидела во Флориде и обсудила их с американцами. Сложные вещи есть в обсуждениях, по территории особенно, и над этим надо поработать", - сказал собеседник.

Таким образом, Умеров только сегодня сможет ознакомить президента Украины со всеми подробностями американо-российских переговоров, состоявшихся в Москве, и реакцией США на украинские поправки к проекту мирного плана. Умеров приедет в Лондон, где Зеленский сейчас находится с визитом.

"Это нельзя делать по телефону - мы же видим, что многие прослушивают. А лично они только сейчас смогут поговорить", - пояснил собеседник.

При этом, по его словам, Умеров постоянно докладывает президенту Украины о ходе всех переговоров.

"Но надо посмотреть на все проекты документов - там не один проект", - добавил собеседник.

Мирный план США по Украине и "дипломатическая неделя" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский вчера анонсировал начало "недели дипломатии", во время которой Украина должна провести ряд консультаций с европейскими лидерами.

Основное внимание уделяется вопросам безопасности, поддержке обороноспособности, в частности систем ПВО, а также долгосрочному финансированию для Украины.

Также планируются обсуждение общих позиций в переговорах и координация с партнерами.

Напомним, что на днях украинские представители провели очередные переговоры с американской стороной по мирному плану после того, как представители Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - обсудили мирные предложения с диктатором Владимиром Путиным в Москве.

По заявлениям Кремля, на встрече обсуждались только суть документов и территориальные вопросы, конкретные формулировки американских предложений якобы не рассматривались.

Сейчас Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов отправляются в Лондон, чтобы лично доложить Зеленскому о результатах переговоров американцев Москве.

У Зеленского в Лондоне запланированы встречи с европейскими лидерами, а после он отправится в Брюссель.