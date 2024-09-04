Чому "затихла" Курська операція і чи наважиться Росія на контратаку: думка експерта

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Чому "затихла" Курська операція

Насамперед успіх цієї операції полягає в тому, що українські воїни використали ефект несподіванки. Як сказав експерт в коментарі виданню, перед цим Україна провела потужну дезінформаційну кампанію, змусивши росіян вважати, що ті війська, які ЗСУ збирають на Сумщині, нам потрібні для того, аби тримати оборону. Насправді ж готувалися наступальні дії й ворог цього не очікував.

"Цей ефект несподіванки можна порівняти з вікном можливостей. Але воно може бути відчиненим 2-3 тижні. Далі для ворога вже цього ефекту немає. Тому він підтягує сили, перегруповується, робить всі необхідні дії щоби не дати можливості просуватися далі нашим військам", - вважає Гетьман.

Але одне відомо вже напевне - Київ планує необмежений час утримувати вже зайняті російські території. Оскільки, як пояснив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News, це є невіддільною частиною плану щодо припинення війни.

"Я думаю, що ми відходити принаймні поки що з цих територій не збираємося. Ми будемо тримати там наші війська та військову комендатуру. Зокрема щоби забезпечити всім необхідним місцеве цивільне російське населення. Чого росіяни ніколи не робили на наших територіях. Втім, ми маємо це робити, згідно з нормами міжнародного права", - каже Гетьман.

Втім, чи буде відбуватися далі українське просування вглиб РФ - залежить зокрема від Генерального штабу ЗСУ та його планів. Як нещодавно повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, ЗСУ продовжують операцію та виконують завдання, які ставляться перед ними. При цьому зауваживши, що про самі завдання і результати не повідомлятиме, аби здійснилося заплановане.

"Далі подивимося, які плани...Є припущення, що ми хочемо просуватися вглиб до Курська безпосередньо, чи ледь не до Москви. Скажімо так, люди, які висловлюють таку інформацію, вони мають на це право, але точно знають як буде насправді дуже обмежена кількість людей", - пояснив Гетьман.

Як зауважує експерт, це й не даремно. Оскільки завдяки тому, що не було витоку інформації про підготовку цієї операції вона й вдалася і ЗСУ вдалося використати цей ефект несподіванки, про який згадувалося вище.

"Зараз якщо багато розповідати про це в різних джерелах, то це допоможе ворогові підготуватися. Бо самі росіяни кажуть про те, що до 60% розвідданих вони черпають з наших відкритих джерел. І це не тому, що хтось "зливає" інформацію. А тому, що хтось одне сказав, хтось - інше й вони потім беруть цей великий масив аналізують і роблять певні висновки", - каже Гетьман.

Цим, за його словами, пояснюється обмежена кількість інформації про події в Курській області. Він запевняє, що ЗСУ вочевидь "не будуть просто так там знаходитися і нічого не робити".

Чи є у росіян потенціал піти у контратаку

Наразі є очевидним, що РФ вперто відмовляється жертвувати власним наступом у Донецькій області, особливо на Покровському напрямку, та перекидати на Курськ найбільш боєздатні підрозділи. Втім, заступник директора ЦРУ Девід Коен висловив думку, що Москва розпочне контрнаступ на Курщині, але це буде важка боротьба для росіян.

"Наважитися на контратаку вони (війська РФ - ред.) можуть. Але було б чим. Бо для того, щоб проводити контрнаступальні дії, спочатку туди треба підтягнути доволі велику кількість людей та техніки", - зазначає Гетьман.

Поки що Україна змусила Росію перекинути на Курський напрямок 30 тисяч військових з різних підрозділів, нещодавно повідомив головком Олександр Сирський.

"Це така збірна солянка і вони зазвичай не бувають ефективними в бою. Бо для того, аби люди зі зброєю з різних підрозділів стали єдиним цілим, вони мають провести бойове злагодження. А якщо його не провели, то вважати це якимось потужним угрупуванням не варто", - акцентує Гетьман.

Він підсумовує, що робити якісь спроби наступальні російська армія буде. Але на цьому напрямку проти неї зараз грає таких два фактори: не злагоджені й не добре підготовлені військові і їх невелика кількість.

"Тим більше Путін дав наказ, що до 1 жовтня треба "звільнити" ці території, де знаходяться наші війська. Тому вони щось будуть робити, але поки що наявними силами та засобами вони цього зробити не зможуть", - додав Гетьман.