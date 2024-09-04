Почему "затихла" Курская операция и решится ли Россия на контратаку: мнение эксперта

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Почему "затихла" Курская операция

Прежде всего успех этой операции заключается в том, что украинские воины использовали эффект неожиданности. Как сказал эксперт в комментарии изданию, перед этим Украина провела мощную дезинформационную кампанию, заставив россиян считать, что войска, которые ВСУ собирают на Сумщине, нам нужны для того, чтобы держать оборону. На самом же деле готовились наступательные действия, и враг этого не ожидал.

"Этот эффект неожиданности можно сравнить с окном возможностей. Но оно может быть открыто 2-3 недели. Дальше для врага уже этого эффекта нет. Поэтому он подтягивает силы, перегруппировывается, предпринимает все необходимые действия, чтобы не дать возможности продвигаться дальше нашим войскам", - считает Гетман.

Но одно известно уже наверняка - Киев планирует неограниченное время удерживать уже занятые российские территории. Поскольку, как пояснил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, это неотделимая часть плана по прекращению войны.

"Я думаю, что мы отходить, по крайней мере, пока с этих территорий не собираемся. Мы будем держать там наши войска и военную комендатуру. В частности, чтобы обеспечить всем необходимым местное гражданское российское население. Чего россияне никогда не делали на наших территориях. Впрочем, мы должны это делать, согласно нормам международного права", - говорит Гетьман.

Впрочем, будет ли дальше происходить украинское продвижение вглубь РФ - зависит в частности от Генерального штаба ВСУ и его планов. Как недавно сообщил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник, ВСУ продолжают операцию и выполняют задачи, которые ставятся перед ними. При этом заметив, что о самих задачах и результатах не будет сообщать, чтобы осуществилось запланированное.

"Далее посмотрим, какие планы... Есть предположение, что мы хотим продвигаться вглубь к Курску непосредственно, чуть ли не к Москве. Скажем так, люди, которые выражают такую информацию, они имеют на это право, но точно знают, как будет на самом деле очень ограниченное количество людей", - пояснил Гетьман.

Как отмечает эксперт, это и не зря. Поскольку благодаря тому, что не было утечки информации о подготовке этой операции, она и удалась и ВСУ удалось использовать этот эффект неожиданности, о котором упоминалось выше.

"Сейчас если многое рассказывать об этом в разных источниках, то это поможет врагу подготовиться. Потому что сами россияне говорят о том, что до 60% разведанных они черпают из наших открытых источников. И это не потому, что кто-то "сливает" информацию. А потому, что кто-то одно сказал, кто-то другое и они потом берут этот большой массив анализируют и делают определенные выводы", - говорит Гетьман.

Этим, по его словам, объясняется ограниченное количество информации о событиях в Курской области. Он уверяет, что ВСУ явно "не будут просто так там находиться и ничего не делать".

Есть ли у россиян потенциал пойти в контратаку

Сейчас очевидно, что РФ упорно отказывается жертвовать собственным наступлением в Донецкой области, особенно на Покровском направлении, и перебрасывать на Курск наиболее боеспособные подразделения. Впрочем, заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн выразил мнение, что Москва начнет контрнаступление в Курской области, но это будет трудная борьба для россиян.

"Решиться на контратаку они (войска РФ - ред.) могут. Но было бы чем. Поскольку для того, чтобы проводить контрнаступательные действия, сначала туда нужно подтянуть достаточно большое количество людей и техники", - отмечает Гетьман.

Пока Украина заставила Россию перебросить на Курское направление 30 тысяч военных из разных подразделений, недавно сообщил главком Александр Сырский.

"Это такая сборная солянка и они обычно не бывают эффективными в бою. Потому что для того, чтобы люди с оружием из разных подразделений стали единым целым, они должны провести боевое согласование. А если его не провели, то считать это какой-то мощной группировкой не стоит", - акцентирует Гетман.

Он заключает, что предпринимать какие-то попытки наступательные российская армия будет. Но на этом направлении против нее сейчас играет два таких фактора: не слаженные и не хорошо подготовленные военные и их небольшое количество.

"Тем более Путин приказал, что до 1 октября нужно "освободить" эти территории, где находятся наши войска. Поэтому они что-то будут делать, но пока имеющимися силами и средствами они этого сделать не смогут", - добавил Гетьман.