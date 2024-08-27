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Завдяки Курській операції ЗСУ росіяни перекинули з України 30 тисяч військових, - Сирський

Україна, Вівторок 27 серпня 2024 13:48
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Завдяки Курській операції ЗСУ росіяни перекинули з України 30 тисяч військових, - Сирський Фото: Олександр Сирський (armyinform com ua)
Автор: Олександр Білоус

Операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час Форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Курська операція відволікла значну кількість військовослужбовців. На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців вже перекинута на курський напрямок і ця цифра зростає", - сказав він.

За його словами, противник намагається знімати частини з інших напрямків, а на Покровському напрямку навпаки збільшує свої зусилля. "Наші воїни роблять все задля безпеки цивільного населення, щодня тривають жорсткі бої, це зона нашої особливої уваги", - сказав Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що одним із завдань проведення наступальної операції на Курському напрямку якраз і було відволікання значних сил противника з інших напрямків. "В пергу чергу це стосується Покровського, Курахівського напрямів. Звичайно, ворог це розуміє, тому він зосереджує основні зусилля на Покровському напрямку, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини", - сказав він.

Нагадаємо, ЗСУ почали операцію в Курській області 6 серпня. Станом на сьогодні взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. У полон взяли близько 600 російських військових.

Водночас російські війська просуваюся під Часовим Яром, Торецьком, Покровськом і Донецьком.

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